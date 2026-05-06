LO FALSO:

Wilson Barrantes, general en retiro, pidió nuevas Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

El video fue grabado el 1 de junio de 2019, en el que se pronuncia contra el expresidente Martín Vizcarra.

En la actualidad, Barrantes no ejerce como presidente del Centro Cívico Militar.

En el marco de una cuestionada primera vuelta electoral, se ha viralizado en Facebook un video en el que el general en retiro del Ejército Wilson Barrantes solicita la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a Elecciones Generales. Sin embargo, el material audiovisual no es reciente: fue grabado hace siete, en un contexto político distinto.

En aquel entonces, Barrantes, quien se desempeñaba como presidente del Centro Cívico Militar, realizó un pronunciamiento en el que exhortaba a la insurgencia popular y demandaba la salida de Martín Vizcarra de la presidencia, debido a acusaciones de corrupción en su contra. Hasta la fecha, la publicación más viral ha alcanzado 2.100 reacciones, más de 400 comentarios y supera los 3.000 compartidos.

Detalles del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook

Verificación del origen y contenido del video

A partir de una búsqueda inversa, el equipo de Verificador confirmó que el video fue publicado originalmente el 1 de junio de 2019 en diversos medios de comunicación, entre ellos La República, así como en plataformas digitales de Expreso y TV Perú.

En dicho registro, Barrantes exigió la renuncia del entonces presidente Martín Vizcarra, quien había asumido el cargo en 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, solicitó la convocatoria a Elecciones Generales "porque no pueden hacer ninguna reforma política quienes tienen mancha por la corrupción".

Además, hizo un llamado a la ciudadanía —incluidos civiles, militares en actividad y retiro, comités de autodefensa, organizaciones políticas y sociales— a sumarse a una acción de desobediencia civil con el propósito de "rescatar la moral nacional".

Video original fue subido el 1 de junio de 2019. Foto: YouTube

Inexactitudes en post publicado en redes

El contenido que acompaña la publicación viral presenta otras inconsistencias. En primer lugar, a diferencia de lo que se afirma, Barrantes no expresa respaldo alguno a Rafael López Aliaga en el video publicado.

Su pronunciamiento se dio en un contexto específico, marcado por las investigaciones iniciadas contra Vizcarra por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. Estas estaban relacionadas con el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, durante su gestión como gobernador regional entre 2011 y 2014.

Por otro lado, actualmente, Barrantes no es presidente del Centro Cívico Militar. En diciembre de 2022 fue designado director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante el gobierno de Pedro Castillo. Posteriormente, en 2024, se incorporó al partido Podemos Perú y fue candidato al Senado Nacional en el proceso electoral de este año.

Conclusión

En Facebook se difundió un video en el que el general en retiro Wilson Barrantes pide la renuncia presidencial y nuevas elecciones, en medio de un contexto electoral cuestionado. Sin embargo, el material no es actual: data de 2019 y corresponde a un pronunciamiento contra el entonces presidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción. El video fue verificado mediante búsqueda inversa y difundido originalmente por diversos medios; además, en él se exhortaba a la desobediencia civil.

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