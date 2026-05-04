Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como senador

Rafael López Aliaga adelantó que no jurará en el cargo de senador si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no realiza una auditoría sobre los resultados del 12 de abril. "En estas condiciones ni loco (...) tengo un accesitario que entrará a cubrir mi sitio", sostuvo.

Durante una entrevista en Panamericana TV, el candidato de Renovación Popular volvió a insistir en la narrativa de fraude electoral sin presentar una prueba fehaciente de lo que denuncia.

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Sobre el tema, dijo que el JNE aún puede rectificarse y no proclamar los resultados de la segunda vuelta.

"Depende mucho de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones en estos días; todavía se puede rectificar. Lo que estoy denunciando (documentación no verificada) ya está en manos del JNE, pero si este persiste en no realizar una auditoría seria y rápida y proclama los resultados, se estaría cometiendo un golpe contra el sistema democrático", apuntó.

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Este lunes, el exalcalde de Lima solicitó formalmente al JNE que se abstenga de proclamar los resultados de las Elecciones 2026. Exigió, además, que se conforme un equipo auditor y que se informen los tiempos para los nuevos resultados.

Añadió que cualquier resultado que emita la institución "no tendrá ningún tipo de validez" si no se realiza el examen sistemático.



