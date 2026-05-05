Ruth Luque cuestiona a Renovación Popular por no aceptar los resultados presidenciales: "Malos perdedores"

La congresista del Bloque Democrático criticó a los políticos que hablan, sin pruebas, de una narrativa de fraude. Foto. Congreso.

La congresista del Bloque Democrático criticó a los políticos que hablan, sin pruebas, de una narrativa de fraude. Foto. Congreso.

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La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, cuestionó al partido político Renovación Popular por no aceptar los resultados de las elecciones presidenciales, que colocan a su líder, Rafael López Aliaga, por detrás de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Durante la Comisión de Constitución en el Congreso, Luque también criticó a López Aliaga por insultar a los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"No me sorprende mucho cómo se usa la Comisión de Constitución para seguir extendiendo un relato de malos perdedores, porque eso es lo que hay en este momento. Hay un relato de ciertos partidos políticos, entre ellos Renovación Popular, que no aceptan los resultados y están empezando a tejer un conjunto de argumentos, ya no solo a través de su líder para insultar y atacar a representantes del sistema electoral porque así ha sido. Lamento que en esta Comisión de Constitución jamás se haya exhortado a que se eviten ese nivel de amenazas y riesgos a los que han sido expuestos, más allá de las irregularidades", expresó.

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Ruth Luque denuncia ilegalidades en proceso electoral

Por otra parte, la legisladora denunció tres ilegalidades. La primera es que se haya permitido que se extienda la votación hasta el 13 de abril —según indica— sin un sustento legal, sino por presiones políticas.

La segunda ilegalidad para Luque es que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya aceptado la renuncia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, cuando el cargo es irrenunciable. "Cuando la ilegalidad sirve para una cosa, ahí sí no se habla", dijo.

La tercera es que se hable de la nulidad de elecciones con argumentos que no tienen base normativa. Por esa razón, respaldó el voto de las zonas rurales y cuestionó que sectores políticos busquen dejar sin efecto estos votos.

"No se puede utilizar un conjunto de argumentos para seguir reproduciendo un relato de malos perdedores, de personas que no aceptan que han perdido", expresó y sugirió que se consulte a los jefes de la ONPE y del Reniec por las medidas que se deben tomar para la segunda vuelta y la fecha de la proclamación de resultados.

Ruth Luque: "Viajen al sur, visiten las comunidades"

En tanto, la parlamentaria criticó la "continua tensión" de la narrativa de sectores políticos que buscan poner primero sus propios intereses.

"La gente está cansada. Acá se habla de respeto a la población. En realidad, viajen al sur, vayan al norte, pisen las comunidades, pisen las zonas rurales, comiencen a darle la cara a la gente. La población está cansada de estas construcciones políticas y argumentos que se hacen que, de verdad, terminan deteriorando a las instituciones"

"¿Así quieren empezar la bicameralidad que han avalado, que han trabajado, que han dicho que le van a dar una nueva cara al Congreso? ¿En serio? ¿Así van a repetir nulidad, nulidad, sin respetar los resultados? Si ese es el argumento, imagino que esos partidos no van a asumir el Senado ni diputados. Lo que está generando una situación de grave fragmentación. Empecemos a respetar la ley", agregó.

Luque cuestiona al sistema electoral

Por otra parte, Luque cuestionó al sistema electoral por no criticar las leyes que fueron aprobadas desde la Comisión de Constitución y por no actuar de manera conjunta.

"Si no, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a tener una democracia precaria? Me parece realmente injusto para la población", enfatizó.