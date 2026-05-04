Elección del nuevo jefe de la ONPE: comenzó proceso de inscripción en el concurso público de méritos

JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE y tomará juramento el 3 de julio. Foto: Composición/LR

JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE y tomará juramento el 3 de julio. Foto: Composición/LR

El último 2 de mayo se inició el proceso de inscripción y presentación de documentos de aptitud para la selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que estará en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un periodo de 65 días.

El plazo de esta etapa durará hasta el mediodía del viernes 8 de mayo, que también será la fecha límite para la presentación de la declaración jurada a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI) de la Contraloría.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISMO PASA A FASE VIOLENTA Y JUSTICIA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, el periodo de pago de derechos de inscripción, que comenzó el jueves 30 de abril, culminará el 7 de este mes. Los postulantes también tendrán hasta el 11 de mayo para presentar la documentación de discapacidad, en caso de que la tuvieran.

La siguiente parte del concurso de méritos será el 11 y 12 de mayo, fechas en las que la JNJ evaluará el cumplimiento de requisitos para ser el próximo jefe de la ONPE.

Entre los requisitos que deben cumplir los candidatos está ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Entre las condiciones figura tener entre 45 y 70 años de edad, acreditar un título profesional y grado académico inscritos en Sunedu, así como experiencia en administración e informática.

El postulante no deberá registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales; no haber sido condenado ni haberse declarado su culpabilidad con reserva de fallo condenatorio por delito doloso; no haber sido destituido de la administración pública ni haber sido objeto de despido de la actividad privada por falta grave, y no haber pertenecido a una organización política en los últimos cuatro años.

El 13 y 14 de mayo, los postulantes deberán subsanar la documentación en caso de que incumplan algún requisito. Recién el 18 de este mes se conocerá la relación de postulantes aptos para pasar a la etapa de evaluación de conocimientos, que será el 21 de este mes, y ese mismo día se darán a conocer los resultados.

La siguiente etapa, la evaluación curricular, se hará del 22 al 26 de mayo y tres días después se publicarán los resultados. Se podrán presentar reconsideraciones hasta el 3 de junio y el 8 de ese mes se conocerá la lista definitiva de candidatos que pasarán a la evaluación del plan de trabajo.

La lista de concursantes que pasarán a la entrevista personal se conocerá el 16 de junio. El 2 de julio, el Pleno de la JNJ realizará las entrevistas y un día después tomará juramento al nuevo jefe de la ONPE.

JNJ continúa investigación contra Piero Corvetto

A través de un comunicado emitido este lunes 4 de mayo, la JNJ informó que recibió 2.664 denuncias ciudadanas presentadas luego de los comicios del 12 de abril.

En ese sentido, la entidad explicó que las demandas forman parte de una investigación "en estricto apego a la Constitución Política, la ley y los reglamentos que rigen los procedimientos disciplinarios".

En ese contexto, la institución afirmó que continúa la investigación preliminar y las diligencias contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, "en atención a las competencias constitucionales de la institución".

Por otro lado, la JNJ declaró nula la ratificación de la fiscal Gladys Fernández Portocarrero. Según informó Infobae, Fernández Portocarrero se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos y tiene una sentencia firme por corrupción.

Por ese motivo, la entidad indicó que tomará las medidas administrativas contra los funcionarios que resulten responsables.