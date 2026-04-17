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Política

Transparencia solicita a candidatos abstenerse de hacer llamados a la insurgencia

La Asociación Civil Transparencia exhorta a candidatos y actores políticos a actuar con responsabilidad frente a la desinformación y las narrativas de fraude.

Transparencia hace un llamado a la calma y exige difusión de información oficial por parte de los organismos electorales.
Transparencia hace un llamado a la calma y exige difusión de información oficial por parte de los organismos electorales. | Transparencia

Mediante un comunicado publicado el 17 de abril, a través de sus redes oficiales, la Asociación Transparencia sostuvo que los organismos electorales deberían asumir un rol activo para contribuir con la difusión de información oficial y fidedigna. Además, rechazan cualquier llamado a la alteración pública.

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Transparencia exige a la ONPE detallar el funcionamiento del sistema de cómputo de resultados y brindar mayor información sobre la cantidad de electores ausentes, así como los horarios de instalación de mesas.

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Por su parte, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones a informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5000 mil actas impugnadas, recuento de votos y pedidos de nulidad. Transparencia también instó al JNE de incluir en el informe los plazos estimados para su resolución.

La Asociación también sostuvo que es fundamental la designación de voceros oficiales que transmitan los mensajes de las entidades electorales a la ciudadanía, sobre todo en este contexto electoral.

La organización sin fines de lucro señaló que los candidatos y actores políticos deben contribuir con mantener la calma, respetar la democracia y esperar los resultados oficiales.

López Aliaga demanda que se anulen elecciones

La publicación de Transparencia se publica después de los hechos ocurridos durante un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En dicha concentración, López Aliaga lanzó un ultimátum de 24 horas para anular las elecciones y exigió la captura inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Según el candidato, se habrían robado cerca de 500.000 votos, aunque no presentó pruebas que respalden dicha afirmación.

Durante su discurso, el líder de Renovación Popular calificó el proceso como un engranaje para alterar la voluntad popular y descalificó el trabajo de los observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA. El candidato pidió que se retiren del país, pese a que las instituciones electorales atribuyeron las demoras a problemas logísticos en el transporte de actas.

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