Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal Flor Maita vinculada al régimen fujimontesinista | Composición LR | Composición LR

Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal Flor Maita vinculada al régimen fujimontesinista | Composición LR | Composición LR

El Poder Judicial condenó a siete años de prisión efectiva, 180 días multa y un año y seis meses de inhabilitación a la exfiscal Flor de María Maita, tras hallarla culpable del delito de cohecho pasivo específico por haber recibido sobornos a cambio de favorecer intereses vinculados al aparato de inteligencia durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

La sentencia se da luego de su captura en 2025, tras permanecer prófuga por más de dos décadas. Según el Ministerio Público, Maita formaba parte de esta organización con la finalidad de capturar el Poder Judicial y la Fiscalía.

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Asimismo, en la tesis fiscal se señala que el cargo de Maita en ese momento era el de fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas.

Vínculos con el SIN y pagos de Montesinos

Alejandra Cárdenas, fiscal adjunta suprema, detalló que Maita recibió 2500 soles mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para “torcer la voluntad de todas las actuaciones funcionales que le correspondía”.

Cárdenas basó su acusación en presuntos fax que la exfiscal había enviado SIN, en los que solicitaba los pagos mensuales acordados con Montesinos. De acuerdo con la representante del Ministerio Público, estos documentos fueron validados mediante una pericia grafotécnica que determinó que corresponden a su letra.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo su caso en los testimonios de Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Montesinos, así como de María Angélica Arce y Pedro Huertas Caballeros, extrabajadores del SIN, quienes respaldarían la versión de los hechos.

En esa línea, Cárdenas destacó también las declaraciones de exchoferes del organismo de inteligencia, quienes afirmaron haber entregado sobres con dinero en el domicilio de Maita Luna. A ello se suma que el nombre de la exfiscal aparece registrado en las agendas personales del exasesor presidencial.