Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal Flor Maita vinculada al régimen fujimontesinista
Exmagistrada fue hallada culpable de recibir sobornos para favorecer intereses del aparato de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori; permaneció prófuga por más de dos décadas antes de ser capturada en 2025 y puesta a disposición de la justicia.
- Hola Alfredo, ¿estás ahí?, por Juan Cruz
- El día que Alberto Fujimori cerró el Congreso: a 34 años del autogolpe del 5 de abril
El Poder Judicial condenó a siete años de prisión efectiva, 180 días multa y un año y seis meses de inhabilitación a la exfiscal Flor de María Maita, tras hallarla culpable del delito de cohecho pasivo específico por haber recibido sobornos a cambio de favorecer intereses vinculados al aparato de inteligencia durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
La sentencia se da luego de su captura en 2025, tras permanecer prófuga por más de dos décadas. Según el Ministerio Público, Maita formaba parte de esta organización con la finalidad de capturar el Poder Judicial y la Fiscalía.
TE RECOMENDAMOS
ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Asimismo, en la tesis fiscal se señala que el cargo de Maita en ese momento era el de fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas.
PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta
Vínculos con el SIN y pagos de Montesinos
Alejandra Cárdenas, fiscal adjunta suprema, detalló que Maita recibió 2500 soles mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para “torcer la voluntad de todas las actuaciones funcionales que le correspondía”.
Cárdenas basó su acusación en presuntos fax que la exfiscal había enviado SIN, en los que solicitaba los pagos mensuales acordados con Montesinos. De acuerdo con la representante del Ministerio Público, estos documentos fueron validados mediante una pericia grafotécnica que determinó que corresponden a su letra.
PUEDES VER: Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar
Asimismo, la Fiscalía sostuvo su caso en los testimonios de Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Montesinos, así como de María Angélica Arce y Pedro Huertas Caballeros, extrabajadores del SIN, quienes respaldarían la versión de los hechos.
En esa línea, Cárdenas destacó también las declaraciones de exchoferes del organismo de inteligencia, quienes afirmaron haber entregado sobres con dinero en el domicilio de Maita Luna. A ello se suma que el nombre de la exfiscal aparece registrado en las agendas personales del exasesor presidencial.