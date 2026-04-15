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Política

Arequipa: investigan a miembros de mesa, pero denuncian vulneración de derechos durante jornada electoral

Mientras la Fiscalía advierte penas de hasta 8 años por abandono de mesa, un abogado señala que los investigados también habrían sido víctimas de jornadas excesivas y posibles vulneraciones de derechos durante las elecciones en Arequipa.

Los miembros de mesa serán investigados. Foto: LR
Los miembros de mesa serán investigados. Foto: LR

La investigación contra miembros de mesa por presunto abandono durante las elecciones en Arequipa ha abierto un nuevo frente de debate. Mientras la Fiscalía advierte penas de hasta 8 años de prisión, especialistas alertan que algunos de los investigados habrían sido sometidos a jornadas excesivas y posibles vulneraciones de derechos.

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Para el especialista, Ignacio Perea Zegarra, abogado procesalista, esta jornada electoral marcada por el caos abrió un intenso debate sobre la responsabilidad de la ONPE frente a la integridad de la ciudadanía.

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"Estas elecciones han sido irregulares, si hubieran sido regulares, no tendríamos a personal de ONPE de altos cargos detenidos e investigados", señaló Perea.

Por otro lado, indicó que el análisis del caso debería ser también con investigar cuáles fueron las condiciones en las que cumplían deberes los miembros de mesa y los empleados de la ONPE y JNE.

"Quedarse más de 15, 16 hasta 24 horas es grave; todo eso me sorprende, que se haga el análisis en base solo a los miembros de mesa, correspondiendo que se analicen las condiciones en que han estado trabajando la mayoría de jóvenes en ONPE Y JNE. Si esos miembros de mesa se han retirado, imagínense los demás cumpliendo un trabajo por extensas horas", declaró Perea.

Por otro lado, se supo de manera preliminar que una de las personas investigadas, tras estar muchas horas el día lunes, tuvo que ir a su trabajo.

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"A nadie se le va a ocurrir contratar a una persona para que cumpla una jornada de 48 horas; eso es una ausencia de criterio y este día compensable yo lo veo como un saludo a la bandera, hay personas que trabajan informalmente y no se aplicaría", expresó el abogado.

Cabe destacar que la Fiscalía también reportó la gravedad del caso durante el abandono de dos mesas electorales en dos colegios de Arequipa tras el reporte de una fiscalizadora electoral.

"Encontró vacía la mesa de sufragio n.º 007497, con el material electoral (actas) sin la custodia y el resguardo necesario, procediendo a tomar fotos como evidencia. En el lugar se realizó la búsqueda correspondiente y no se halló a los miembros de mesa; posteriormente se solicitó la constatación policial", señalaron desde el portal oficial de la Fiscalía.

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