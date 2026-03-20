JNJ bajo el mando de María Teresa Cabrera muestra su poder y ratifica destituciones a fiscales opositores al poder de turno

JNJ bajo el mando de María Teresa Cabrera muestra su poder y ratifica destituciones a fiscales opositores al poder de turno

Desde que la magistrada María Teresa Cabrera asumió el liderazgo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el último 6 de enero, se han concretado una serie de destituciones de algunos fiscales incómodos a los grupos de poder.

Cruz Silva, abogada de IDL especialista en temas de justicia y magistratura, considera que en la Junta “hay una consigna de molestar a operadores de justicia que no solo han investigado a congresistas sino a actores que realizaban mal su trabajo como Patricia Benavides”.

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Silva alerta que esta “purga” es parte de un plan mayor.

“Esta estrategia consiste en “limpiar” al sistema de justicia de los operadores incómodos para, posteriormente, nombrar sin garantías a nuevas promociones que doten de impunidad a nivel judicial”, indicó.

Anunció que, según estima, se viene una cuarta destitución. Se trata de Marita Barreto, contra quien la ANC del Ministerio Público ha propuesto que se le destituya por supuestamente haber filtrado información a un periodista. “Ella ha sido una de las que investigó a los asesores de Patricia Benavides lo que la hace ‘candidata’ de esta serie de ataques”, anotó.

“Primero se filtran en las instituciones del sistema de justicia, rompen los pesos y contrapesos, y empiezan a amenazar a los operadores de justicia. Este es un proceso que luego podría buscar encarcelar a los personajes incómodos, tal como se ha visto en otros países como El Salvador o Nicaragua”, alertó.

Aseguró que se está ante un “proceso de venganza” que inició en Perú desde la captación de las instituciones de justicia.

“Ahora estamos en la segunda etapa que consiste en la destitución y persecución de operadores de justicia que investigaron crímenes de derechos humanos. La tercera etapa es que los meten a prisión o, en consecuencia, los fuerzan al autoexilio”, explicó y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta.

Pablo Sánchez, no ratificado sin sustento concreto

A fines de enero, la JNJ decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, al considerar que no ha cumplido de manera integral los criterios necesarios para su ratificación, tales como la idoneidad e integridad. Sin mostrar ejemplos y argumentos, la entidad sostiene que Sánchez Velarde registra irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad.

Este 18 de marzo la institución declaró por mayoría infundado el recurso de reconsideración presentado por el administrado y ratificó su destitución.

Sánchez Velarde alegó la presunta vulneración del principio ne bis in idem, que consiste en evitar que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho. Sin embargo, el colegiado concluyó que los argumentos expuestos no acreditaban la afectación de dicho principio.

Con ello, dispuso declarar agotada la vía administrativa y ordenó el archivo del caso.

Delia Espinoza destituida por no ceder su cargo a Patricia Benavides

Quien también resultó destituida a fines de enero fue la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y la decisión fue ratificada por la JNJ este 16 de marzo.

Los cargos imputados fueron “hacer hecho caso omiso” a la resolución que ordenó la reposición de Patricia Benavides, “reusarse a cumplir sus funciones de fiscal suprema” e “instigar” a los trabajadores a permanecer por cuatro horas en el noveno piso de la sede.

Además, la responsabilizaron de supuestamente desplegar “actos para impedir el retorno” de Benavides y para “mantenerse de forma irregular en el cargo de fiscal de la Nación”.

“Desde el 10 de diciembre hasta hoy, la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en un superpoder: intocable, incuestionable. Actúan como si fueran dueños de la verdad y de la autoridad para hacer y deshacer. Y no hablo solo de mi caso, sino también de fiscales y jueces que están siendo perseguidos por hacer su trabajo”, comentó Espinoza.

La no ratificación de José Domingo Pérez

Seguidamente, el 19 de marzo último, un informe de María Cabrera propuso la no ratificación de José Domingo Pérez, quien actualmente cumple una suspensión dispuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Dentro de los argumentos para ratificar la destitución de Domingo Pérez, fiscal que obtuvo condenas en los juicios contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur y en el caso Metro de Lima, se tomó en cuenta la anulación ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) de la acusación contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles.

Rafael Vela retirado por dar declaraciones a la prensa

A inicios de marzo, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión por 9 meses del fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela, por declaraciones que brindó a la prensa en 2023.

Vela consideró que se trata de una “venganza” y que la institución busca “dar un mensaje”. “Buscan que los fiscales no se atrevan a confrontar con el poder y que busquen un alineamiento en detrimento claro de su autonomía como fiscales”, dijo.

Añadió que para a “luchar con todo lo que la ley prevé” para poder hacer prevalecer su derecho, pues sostiene que se trata de “una circunstancia absolutamente arbitraria, evidente, manifiesta de abuso de poder.