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Política

Carlos Jaico queda último en votación presidencial: lista de los 10 candidatos con menos respaldo, según ONPE al 80%

Carlos Jaico, candidato de Perú Moderno, ocupa el último lugar en las elecciones 2026 con solo 7,850 votos, lo que representa un 0.057% del total, según ONPE.

Carlos Jaico queda último en votación presidencial: lista de los 10 candidatos con menos respaldo, según ONPE al 80%
Carlos Jaico queda último en votación presidencial: lista de los 10 candidatos con menos respaldo, según ONPE al 80% | Composición LR | Foto: composición LR

Carlos Jaico, candidato de Perú Moderno, se ubica en el último lugar de la votación presidencial de las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 80% de actas contabilizadas. El postulante registra apenas 7.850 votos, lo que representa un 0,057% de los votos válidos, lo que lo pone como el aspirante con menor respaldo ciudadano en esta contienda.

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El avance del conteo oficial confirma un escenario de fragmentación electoral sin precedentes, en el que varios candidatos no lograron superar siquiera el 1% de votación. Cabe señalar que incluso Napoleón Becerra del PTE, quien falleció en un accidente cuando se encontraba realizando un viaje de campaña, tuvo más votos que Jaico.

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Los 10 candidatos con menos votos, según ONPE

De acuerdo con el reporte oficial, estos son los postulantes con menor votación al 80% de actas contabilizadas:

  1. Carlos Jaico (Perú Moderno) – 7.850 votos (0,057%)
  2. Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) – 9.312 votos (0,067%)
  3. Walter Chirinos (PRIN) – 11.570 votos (0,084%)
  4. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) – 13.455 votos (0,097%)
  5. Armando Massé (Partido Democrático Federal) – 17.601 votos (0,127%)
  6. Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) – 18.625 votos (0,135%)
  7. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) – 22.175 votos (0,160%)
  8. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) – 24.428 votos (0,184%)
  9. José Williams (Avanza País) – 27.040 votos (0,195%)
  10. Rafael Belaúnde (Libertad Popular) - 33.589 votos (0,243%)

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Candidatos presidenciales Carlos Álvarez y Ricardo Belmont renuncian a la política

Los candidatos presidenciales Carlos Álvarez (País para Todos) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) comunicaron su retiro definitivo de la política tras aceptar su derrota en las elecciones presidenciales de 2026. Como consecuencia, aunque sus agrupaciones lograrían escaños en la Cámara de Diputados, quedarían sin una figura que asuma el liderazgo durante el periodo 2026-2031.

El primero en anunciar su salida fue el humorista Álvarez. Mediante un video publicado en sus redes sociales, sostuvo que su participación en la contienda había concluido y descartó cualquier intención de volver a postular. Tras agradecer a quienes lo respaldaron, lanzó críticas al entorno político, al que describió como "un mundo sucio de traiciones". "Lo primero que comprobé es que se sacrifica la lealtad, política a la que yo ilusamente pretendía cambiar", expresó.

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Asimismo, cuestionó el comportamiento del electorado frente a las mismas figuras políticas de siempre. "Hay cosas que no comprendo, que no logro entender; durante años nos venimos quejando y protestando y seguimos con los mismos (políticos). Si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y un meteorito, elige al meteorito", manifestó. También agradeció el respaldo recibido por parte de su partido y de dirigentes como Vladimir Meza, Betsy Romero, Juan Sheput, Martín Soto y Carlos Cabanillas.

Por su parte, Ricardo Belmont también anunció su retiro tras los comicios. El exalcalde de Lima optó por no emitir su voto el último domingo, decisión que calificó como un acto de coherencia, al considerar que se trató de "un fraude jamás visto en la historia del país". Señaló que esta contienda representaba su "última batalla", en la que, según el conteo de la ONPE, se ubica en el quinto lugar.

"Yo me voy, como dije, es mi última batalla. Yo me voy tranquilo, ya terminó mi pelea. Ahora, la pelea es del pueblo que se siente callado, traicionado. Yo estoy agradecido al pueblo, a mi familia, especialmente a mi hijita menor", declaró. Finalmente, afirmó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no logrará imponerse en una eventual segunda vuelta.

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