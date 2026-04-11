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Sociedad

Intervienen a presunta 'pepera' señalada como autora de la muerte de ingeniero en Miraflores

La detenida y su cómplice, apodada La Gringa, abordaron a la víctima bajo la modalidad 'pepera', sedándola para robarle sus pertenencias.

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para la detenida
El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para la detenida | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a Gabriela Mirella Berríos Mayta (26), quien es acusada de ser la presunta autora de la muerte del ingeniero Luis Mamani Rojas durante junio del 2025 en Miraflores. La investigación precisa que la víctima fue abordada por Berríos bajo la modalidad conocida como 'pepera' para luego sedarla y sustraer sus pertenencias.

La detención estuvo a cargo de agentes de la Depincri San Isidro-Miraflores, quienes identificaron a la sospechosa tras una serie de diligencias. Tanto la acusada como su cómplice, conocida como alias 'La Gringa', son denominadas 'Las Nenas de Miraflores'. Ellas mostraban una vida de aparente lujo en redes sociales.

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El crimen contra el ingeniero Mamani

De acuerdo con la información policial, Mamani y su compañero fueron abordados por Berríos Mayta y alias 'La Gringa' en el parque Kennedy. Ambas mujeres lograron establecer contacto con ellos para luego acordar reunirse en otro punto.

Posteriormente, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona muestran a las mujeres junto a las víctimas realizando compras y dirigiéndose hacia otro lugar del distrito. Las autoridades indican que las investigadas habrían suministrado una sustancia somnífera en las bebidas alcohólicas.

Incluso, el examen toxicológico determinó la presencia de benzodiacepina en el cuerpo del ingeniero, quien falleció debido a la sustancia mal administrada.

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Proceso de investigación

La pesquisa incluyó el análisis de videos, pericias de antropología forense y el testimonio del sobreviviente. Gerardo Ramírez Jara, jefe del Depincri de San Isidro, indicó que el somnífero se evaporó rápidamente en la bebida tipo Four Loko que ingirió la víctima.

Tras la detención preliminar de Berrío, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva en su contra. A ella se le investiga por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte. Mientras tanto, continúan las diligencias para dar con el paradero de alias 'La Gringa', quien también estaría implicada en el crimen.

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