Cada día con su afán electoral, por Mirko Lauer

Un rasgo llamativo en los debates de estos días es la longevidad política de muchos de los 35 candidatos. No son pocos quienes no han ganado pasadas elecciones, pero siguen allí, calentándose bajo los reflectores del JNE. ¿Cuánto tiempo más pueden seguir? ¿Y qué van a hacer ahora que vuelvan a perder la lucha por la presidencia? ¿Cómo se prepara para la próxima un político así?

De inmediato viene a la mente Keiko Fujimori y su rosario de derrotas. Pero también Salvador Allende, quien ganó la presidencia chilena en su cuarto intento. Pero en cuanto a candidatos presidenciales insistentes, hay diferencia entre el que pone en marcha a todo un movimiento, y el solitario que aparece, sonríe, y desaparece, elección tras elección.

La multiplicación de candidaturas es también un proceso de rescate. Personajes que ya parecían perdidos para la política de pronto aparecen aspirando al premio mayor, sin muchas posibilidades de obtenerlo, pero visiblemente contentos de estar en el candelero electoral. Ser ex candidato presidencial dignifica cien veces más que ser ex ministro.

Los debates de estos días, pensamos, no informan sobre nada en particular, ni deciden realmente voto alguno. Pero sí son útiles para calibrar el empaque del político montado sobre una candidatura. Ese candidato que grita e insulta solo está viviendo el momento; no distingue entre la plaza de su pueblo y el espacio mediático de su país.

Al no haber casi partidos políticos cabales, solo el dueño de un partido puede sobrevivir con cierto aplomo de una elección a otra. Los demás, incluso si logran un lugar en el Congreso, empezarán una vida de expulsados de las grandes ligas políticas. Es decir una existencia marcada por el recuerdo. Como el ex ministro que no nos deja olvidar que alguna vez lo fue.

Lo cual nos lleva al tema del transfuguismo, es decir políticos actuando desde las más variadas posiciones y los más variados membretes. Tienta acuñar una frase en el sentido de que son una excepción quienes candidatean por la misma agrupación que la vez pasada. Pierden la elección, pero nos los encontramos a la vuelta de la esquina.

¿Estos veteranos y/o repitentes han aprendido algo? Algunos sí, pero no todos.