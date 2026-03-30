Esta encuesta atribuida a CID Latinoamérica es falsa: la empresa no ha publicado estudios sobre las Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

CID Latinoamérica publicó una encuesta sobre las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

La empresa no ha publicado encuestas sobre las Elecciones Generales 2026 y tampoco cuenta con inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), requisito indispensable para difundir estudios electorales según el Reglamento Electoral de Encuestadoras.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, circula en redes sociales una supuesta encuesta atribuida a la empresa Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo Latinoamérica (CID Latinoamérica) en la que Keiko Fujimori aparece en primer lugar con 9,7%; Rafael López Aliaga, en segundo con 9,1%; y Carlos Álvarez, en tercero con 6,6%. Sin embargo, la empresa no ha publicado encuestas de intención de voto sobre el actual proceso electoral ni cuenta con autorización para difundir estudios electorales en el Perú.

Encuesta falsa. Fuente: Facebook.

CID Latinoamérica no ha difundido encuestas del proceso electoral 2026

La falsa encuesta presenta el logo de CID Latinoamérica, denominación que utiliza CID Gallup, empresa con sede en Costa Rica, para difundir sus estudios sobre América Latina fuera de su país de origen.

Tras revisar la página oficial de CID Gallup y sus cuentas oficiales de Facebook y X, se constató que no ha publicado encuestas ni estudios sobre las Elecciones Generales 2026. La última publicación relacionada con candidatos peruanos corresponde a un estudio de intención de voto difundido el 20 de mayo de 2025.

Hasta la fecha, la última publicación de CID Gallup relacionada con candidatos peruanos corresponde a un estudio difundido el 20 de mayo de 2025. Fuente: X - CID Gallup.

CID Gallup no está autorizada para difundir encuestas durante las Elecciones Generales 2026

Según el Reglamento Electoral de Encuestadoras, actualizado mediante la Resolución N.° 0340-2026-JNE, solo las empresas inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), padrón oficial de la JNE, están autorizadas para publicar encuestas electorales. Tras revisar dicho registro, se constató que CID Gallup no figura como entidad registrada para el proceso de las Elecciones Generales 2026. Por lo tanto, cualquier estudio de intención de voto presentado bajo su nombre carece de respaldo legal y no puede considerarse una medición oficial en el país.

Conclusión:

En síntesis, la supuesta encuesta que circula en redes sociales, atribuida a CID Latinoamérica es falsa. La empresa no ha publicado encuestas sobre las Elecciones Generales 2026 y tampoco cuenta con inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), requisito indispensable para difundir estudios electorales según el Reglamento Electoral de Encuestadoras. Por estas razones, el contenido no solo carece de respaldo legal, sino que también constituye una suplantación de la empresa y no puede considerarse una medición confiable del proceso electoral.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.