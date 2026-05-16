Tras el asesinato políticos de oposición pidieron al Gobierno de Gustavo Petro agilizar las investigaciones. Foto: AFP.

Tras el asesinato políticos de oposición pidieron al Gobierno de Gustavo Petro agilizar las investigaciones. Foto: AFP.

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Dos miembros de la campaña del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella fueron asesinados a tiros el viernes en el departamento del Meta, centro-este del país, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a solo dos semanas de las elecciones del 31 de mayo.

Entre las víctimas se encuentran Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador local de la campaña, y Eder Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno del mismo municipio.

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El ataque ocurrió en una zona rural mientras las víctimas se desplazaban en motocicleta tras recoger material de propaganda electoral. Cuatro hombres armados en motocicletas abordaron a los dirigentes, según informó el equipo de De la Espriella. Cardona murió horas después en un centro médico en Granada, tras ser trasladado de urgencia.

Campaña de Abelardo de la Espriella de luto

La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como de “extrema gravedad”, subrayando que impacta el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el ataque, anunció medidas de seguridad extraordinarias y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (unos US$12.000) por información que permita capturar a los responsables.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria, expresó en redes sociales su consternación y prometió que la sangre de los fallecidos no quedará impune. También responsabilizó a disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, calificando el crimen como “terrorismo de siempre” y anunció una caravana de homenaje y rechazo a la violencia política en el Meta.

Muestras de apoyo

Tras el asesinato, políticos de oposición pidieron al Gobierno de Gustavo Petro agilizar las investigaciones y garantizar la seguridad de los actores electorales de cara a las elecciones del 31 de mayo del 2026.

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su pésame a los familiares y solicitó medidas urgentes para proteger a integrantes de la oposición. “Exigimos investigación y garantías para la oposición política. Vamos a recuperar la seguridad y perseguir sin tregua a los criminales que le quitan la tranquilidad a los colombianos”, escribió en su cuenta de X.

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, describió al coordinador como “un entusiasta, comprometido y trabajador incansable” de la campaña de De la Espriella.

Por su parte, el concejal de Bogotá Marco Acosta Rico condenó el crimen y advirtió que los grupos armados buscan “sembrar miedo y robarle la esperanza al pueblo colombiano”, aunque aseguró que no lograrán intimidar a los participantes en el proceso político.

Atentados contra la fuerza política

Este homicidio se suma al asesinato reciente de Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca), ocurrido el 7 de mayo, lo que ha generado reclamos de los partidos de oposición y de la Procuraduría para garantizar la seguridad de líderes regionales y actores políticos.

Las autoridades del Meta iniciaron investigaciones para esclarecer el caso y proteger a los miembros de campañas políticas, mientras que la Procuraduría llamó a garantizar la seguridad en el marco del proceso electoral y evitar que los actos violentos afecten la participación democrática.