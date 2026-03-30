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Política

Anahí Durand: en las elecciones de abril se volverá a expresar el voto antisistema

La aspirante al senado nacional consideró que los partidos de derecha son los únicos en deslegitimar a Roberto Sánchez.

Durand Guevara, autora del libro, estallido en los Andes, consideró que los únicos desesperados en  deslegitimar a Sánchez, son los partidos de derecha ante su inminente subida en las encuestas. Foto: difusión
Durand Guevara, autora del libro, estallido en los Andes, consideró que los únicos desesperados en  deslegitimar a Sánchez, son los partidos de derecha ante su inminente subida en las encuestas. Foto: difusión

La exministra del gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand Guevara, desde Puno, defendió a Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú.

Durand Guevara, autora del libro 'Estallido en los Andes', consideró que los únicos desesperados en deslegitimar a Sánchez son los partidos de derecha ante su inminente subida en las encuestas.

“Hay un voto de reivindicación y cambio y esa es la razón por la cual nuestro candidato presidencial comenzó a despegar. Atacarlo en esta coyuntura con razones subjetivas no tendrá mayor impacto porque el Perú está exigiendo cambios. Está exigiendo que la discriminación hacia las regiones cambie. Hay un mundo popular que quiere reivindicación”, dijo Durand.

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Recordó que entre Pedro Castillo y Roberto Sánchez existe un acuerdo político. Explicó que el acuerdo, de ser gobierno, primero, debe traslucir en un indulto a todos los presos políticos. “No obstante, nuestra primera lucha está en ganar en primera vuelta o en todo caso pasar a la segunda vuelta”, precisó.

La aspirante al senado nacional consideró que, al igual que en anteriores procesos electorales, en la actual coyuntura electoral se volverá a manifestar el voto antisistema y, en ese contexto, el fujimorismo tendrá mayor rechazo.

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