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Política

Rafel López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno

Explicó que tomará esa medida si la cámara de diputados se opone a las reformas que implementaría durante su mandato.

Rafel López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno
Rafel López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno

Durante una actividad electoral en Tumbes, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, no descartó disolver la Cámara de Diputados si es que no respaldan sus reformas en un eventual gobierno.

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Precisó que esa medida no implicaría ir contra la Constitución.

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En otro momento, durante su campaña en Chiclayo (Lambayeque), el candidato informó que en los primeros días de su mandato recurriría a una cuestión de confianza.

“Una cuestión de confianza de entrada no más. La primera cosa que vamos a definir acá es: ‘o vamos a ordenarnos, o cerramos el Congreso así de simple’. Cuestión de confianza dos veces y se van a su casa, porque no voy a permitir la misma repartija de ministerios”, dijo.

Otras medidas

Por otro lado, indicó que una de sus medidas para combatir la inseguridad ciudadana será que cada vez que un peruano sea asesinado, todos los reos de las cárceles del país no recibirán su ración de alimentos.

Añadió que se debería incluir a madres de familia en la dirección de colegios y comedores y que para una mejor política de Estado, lo ideal será considerar a jueces y fiscales jóvenes.

Keiko Fujimori vs. López Aliaga: horarios y cómo ver el debate presidencial 2026


Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga debatirán este 31 de marzo sus propuestas en el bloque ‘empleo, desarrollo y emprendimiento’ de la quinta fecha del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este grupo también participará la candidata de Primero La Gente Marisol Pérez Tello.

A esa fecha los candidatos de Fuerza Popular y Renovación Popular llegan liderando las encuestas con 11% y 10% de intención de voto, respectivamente, mientras que Pérez Tello continúa incluida en el grupo de Otros.

Tras la salida de José Jerí, el cruce entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se intensificó y quedó marcado por acusaciones directas. Antes y durante el proceso de censura, Fujimori rechazó la postura de su rival y lo calificó de “títere de los caviares”, además de cuestionar su “falta de madurez emocional” por promover la destitución en plena coyuntura electoral. En respuesta, López Aliaga acusó a la lideresa de Fuerza Popular de ser “cómplice” y de “avalar la corruptela” por sostener a Jerí pese a los cuestionamientos en su contra.

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