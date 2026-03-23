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Expresidente José Jerí: “No hay convenio” para la compra de aviones F-16 Block 70

“El proceso (de adquisición) continúa”, todavía no se ha elegido un modelo en particular, señaló el exmandatario en su cuenta de “X”. También confirmó que son 24 unidades, proyecto para el que se ha presupuestado US$3.500 millones. El primer ministro Luis Arroyo adelantó que en abril próximo se conocerá qué avión ha sido seleccionado.

El expresidente José Jerí aclaró que en su gobierno no se decidió comprar una flota de cazas F-16 Block 70, como sostuvo el mandatario José María Balcázar, y que el proceso de adquisición continúa en proceso. Foto: composición LR
El expresidente José Jerí aclaró que en su gobierno no se decidió comprar una flota de cazas F-16 Block 70, como sostuvo el mandatario José María Balcázar, y que el proceso de adquisición continúa en proceso. Foto: composición LR

El exjefe de Estado y congresista José Jerí aclaró que los cazas estadounidenses F-16 Block 70 no han sido adquiridos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como afirmó el presidente José María Balcázar el pasado viernes 20 de marzo.

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Además del F-16 Block 70, la FAP ha considerado los modelos francés Rafale F4 y sueco Gripen E/F, para reemplazar a los antiguos Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, comprados entre los años 80 y 90.

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En una entrevista con 'Exitosa', Balcázar manifestó que el gobierno de Jerí eligió los F-16 Block 70 y que durante su mandato continuaría con dicha decisión porque existía un “convenio”.

“Pero ya el tema que se ha decidido por razones de seguridad con Estados Unidos, no lo ha hecho mi gobierno, sino el gobierno anterior. Ya hizo un convenio celebrado con ellos, yo tengo que continuarlo porque ya es una situación decidida”, dijo Balcázar.

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Jerí lo desmintió.

“Aún no hay convenio porque no acaba el procedimiento. Lea el comunicado de la Presidencia de la República”, escribió Jerí en su cuenta de 'X'.

En efecto, en la noche del mismo viernes, la Presidencia informó que la adquisición de las aeronaves de guerra seguía un proceso que todavía no ha concluido, por lo que no se ha seleccionado un modelo en particular.

“Los aviones son necesarios y son parte de una estrategia de defensa nacional, orientada a fortalecer nuestra capacidad disuasiva. Súmese que estamos por perder nuestros aviones actuales por acabar su vida útil. Esto viene de años, se proyectó y se presupuestó, y con ello se inicia todo el procedimiento”, escribió Jerí respondiendo interrogantes de sus seguidores.

“¿Por qué no los (franceses) Rafale? Tengo entendido que 20 aviones y repontenciarían a los Mirage 2000P. En cambio, los F-16 solo 12 aviones y algunas armas por el mismo precio. No parece un buen trato. ¿O solo lo compraron por ser amigos de EEUU y no nos pongan aranceles?”, preguntó otro seguidor.

“Equivocado. Son 24 en total”, precisó Jerí, indicando justamente que la FAP ha requerido 24 ejemplares de cazas, no 12. Estados Unidos solo ha ofrecido 12 unidades de F-16 Block 70 por US$3.420 millones, según lo comunicó públicamente el 15 de septiembre de 2025.

“¿Cuantos son al final? ¿12 o 24?”, interrogó otra persona.

“24”, reiteró Jerí.

El proceso se encuentra en la etapa de evaluación. La Fuerza Aérea ha remitido los expedientes técnicos a la Contraloría General de la República, que debe verificar si la propuesta escogida coincide con el presupuesto de US$3.500 millones por 24 aeronaves. Una vez que la Contraloría valide a la FAP, los expedientes pasarán a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), que negociará con la empresa seleccionada los términos del contrato.

“¿Y por eso vas a pagar 192 millones de dólares por avión? ¿Habiendo entre los tres finalistas mejores y más baratos? Con el presupuesto de US$3.5 (millones) solo te alcanzan 12 (aviones)”, le dijo otro seguidor a Jerí.

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“Primero ten la Información real y completa, luego posteas y te respondo”, manifestó Jerí. En efecto, lo que está presupuestado son US$3.500 millones por 24 cazas. Estos parámetros no han sido modificados.

En la noche del último domingo, el primer ministro Luis Arroyo, entrevistado por el dominical 'Panorama', ratificó que no ha concluido el proceso de selección y contratación, por lo que no es cierto que gobierno ya escogió y compró los F-16 Block 70.

“El presidente Balcázar dijo que el expresidente Jerí compró a Estados Unidos unos aviones de guerra, los F-16 (Block 70). Horas después Palacio le enmendó la plana. ¿Ya compraron los aviones y estos aviones son vendidos por Estados Unidos?”, preguntaron a Arroyo.

“No, esto es un proceso. Esto es un proceso que se ha iniciado tiempo atrás, tengo entendido, del año pasado. Y debe definirse la primera semana de abril, según un cronograma”, dijo el primer ministro Arroyo.

“¿Qué faltaría, la apertura de sobres?”, le indicaron.

“La apertura de sobres, la parte final (que) debe darse en la primera semana de abril según el cronograma. No se ha comprado nada todavía. Hay tres propuestas y será (elegida) la que mejor convenga, de acuerdo no solamente a los costos, sino mantenimientos y lo demás”, apuntó Arroyo.

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