ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

La ONPE implementará el sistema STAE para el llenado de actas en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

La ONPE implementará el sistema STAE para el llenado de actas en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó su nueva herramienta tecnológica para las Elecciones Generales 2026 a través de su Sala Multipropósito. Se trata del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que será el encargado de digitalizar los resultados de las actas electorales.

Para la digitalización, más de 29.266 mesas de sufragio en Lima y Callao contarán con laptops, impresoras y dispositivos USB. Ello se procesará por medio del Sistema de Cómputo Electoral y los resultados serán publicados en el Sistema de Presentación de Resultados de la entidad.

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Kick Stae de la ONPE para las elecciones del 12 de abril. Foto: Josué Chávez/La República

Las laptops, según precisó la ONPE, no contarán con acceso a internet o bluetooth, lo cual permitirá garantizar la seguridad de los resultados obtenidos en las urnas. Las impresoras emitirán las firmas digitales de los miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio que no podrán ser modificadas.

Anteriormente, en las elecciones regionales y municipales 2022, se usó el STAE en 8.000 mesas de sufragio. Al procesar las actas, se obtuvo un total de 25 errores materiales, pero fue al momento de las firmas.

En cuanto al resto de las regiones, las actas se llenarán manualmente y se entregarán a sus respectivos centros de cómputo. Los documentos serán escaneados y verificados por el personal de la ONPE antes de ser transmitidos a la central de la institución para ser procesados.

El sistema será integrado para el 12 de abril, a pesar de que solo el 11% de miembros de mesa están capacitados. Antes del día de los comicios, la ONPE tiene programado realizar dos fechas de capacitaciones —el 29 de marzo y 5 de abril— para elevar el escaso porcentaje de miembros de mesa capacitados.

¿Cómo funciona el STAE?

Antes de entender cómo funciona el STAE, es importante saber para qué sirve. Sus funciones son: registrar información e imprimir actas de instalación, sufragio y escrutinio, el cartel de resultados. Además, permitirá reducir el número de actas observadas por errores de transcripción manual. Asimismo, permitirá agilizar la elaboración de documentos y obtener resultados inmediatos para trasladarlos al punto de transmisión.

Ahora bien, veamos cómo funciona.

Al momento de la instalación de la mesa de sufragio, el coordinador de mesa de la ONPE le entregará a los miembros de mesa el paquete con el material electoral, incluida la laptop, USB e impresora.

Se prenderá la laptop e ingresará el USB, en el que se abrirá el sistema antes mencionado. Los miembros de mesa, marcarán su asistencia y firmarán digitalmente con un código secreto que se les entregará al inicio.

El coordinador de mesa generará los certificados digitales para los tres miembros de mesa que estarán durante toda la jornada electoral. Se marcará en el STAE si se recibió la relación de ciudadanos fallecidos y los refrigerios. Luego, se imprimirán 16 actas (cuatro por cada elección: presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos) y la hoja de control de asistencia de los miembros de mesa. Este último documento será firmado manualmente y se colocarán las huellas de cada uno.

Culminado con eso, se procede al sufragio hasta las 5 de la tarde.

Bolsas separadoras para guardar las actas electorales. Foto: Josué Chávez/La República

Culminado el sufragio, los miembros de mesa deberán registrar en el STAE la información en el acta de sufragio: el total de ciudadanos que votaron, cédulas no utilizadas y las observaciones. Finalmente, firmarán con el número secreto que registraron al momento de la instalación y las imprimirán.

Luego, seguirán con el escrutinio con su hoja borrador. Una vez culminado, pasarán los resultados de la elección presidencial al STAE.

Para este paso, se ejecutará la puesta a cero para que no haya problemas para trasladar los resultados al sistema. El "reporte de puesta a cero" se deberá firmar e imprimir.

USB STAE y USB de resultados. Foto: Josué Chávez/La República

Sin retirar el USB STAE, se coloca el USB resultados que viene con un precinto celeste. Se colocan los resultados y se extrae para que pueda ser llevado al punto de transmisión de la ONPE para emitir los resultados.

Los resultados del escrutinio reportados e impresos desde el STAE serán trasladados por el coordinador del local de votación de la ONPE al punto de transmisión STAE. Serán acompañados con resguardo policial para que los resultados no sean robados ni alterados. Luego, pasarán por el sistema de monitoreo STAE, el monitoreo nación SCE y monitoreo PR.

Simulación de digitalización en las oficinas de la ONPE. Foto: Josué Chávez/La República

Asimismo, los datos se procesarán en el centro de cómputo y la estación de digitalización. Finalmente, serán subidos al portal de la ONPE desde las 5 de la tarde para que los ciudadanos puedan ver qué candidato ganó.

Los resultados podrán visualizar el acta impresa en su totalidad en la página web de la ONPE ingresando el número de mesa que sufragaron o con su DNI. La información es de acceso público.

Cada acta procesada será subida de inmediato al portal y se podrá ver el avance progresivo de los resultados.

Simulación del proceso en las oficinas de la ONPE. Foto: Josué Chávez/La República

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones 2026?

Los resultados de la ONPE se podrán conocer a través de la página oficial de la institución. A partir de las 5 de la tarde, se aperturará el portal, en el que se subirán los resultados de las actas que se vayan procesando.

El gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Roberto Montenegro, afirmó que ya no se pronunciarán cuando los resultados estén al 30% o 50% de actas procesadas, como anteriormente se hacía. Es decir, ya no habrá el conocido flash electoral.