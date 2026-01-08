Salvador del Solar se declara feminista y aclara: “No es una moda ni una revancha, es igualdad”

Salvador del Solar: “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades”. | Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

Salvador del Solar: “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades”. | Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

Salvador del Solar fue uno de los invitados especiales del Juanpis Live Show, un programa conducido por el irreverente Alejandro Riaño, quien da vida al personaje de Juanpis González. Durante la entrevista, la conversación con el actor peruano se fue desviando del tono habitual del espacio y terminó tomando un rumbo inesperado, puesto que abordaron el tema del feminismo.

El giro ocurrió cuando, en medio del intercambio, apareció la pregunta directa que generó reacciones inmediatas en el set. “¿Se declara feminista?”. Sin titubeos, Del Solar respondió afirmativamente, palabras que sorprendieron al público y dio pie a comentarios desde el personaje, cargados de ironía y provocación, en línea con el estilo del programa.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida"

Lejos de eludir el momento, el actor decidió profundizar en su postura y explicar el trasfondo de su respuesta. En ese contexto, señaló que muchas actitudes asociadas al machismo no surgen de una elección consciente, sino que forman parte de comportamientos aprendidos y normalizados en la vida diaria.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, expresó ante la atención del público.

A partir de esa idea, el también ex primer ministro peruano aclaró qué entiende por feminismo y marcó distancia de los estereotipos que suelen rodear al término. En su intervención, sostuvo que no se trata de confrontación ni de revancha entre géneros. “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, afirmó.

El momento tomó un tono más cercano cuando el actor llevó la conversación a su propia experiencia familiar. Desde ese espacio, explicó por qué su postura no responde a una consigna pasajera ni a una etiqueta política.

Salvador del Solar indicó que muchas conductas machistas no nacen de una decisión consciente, sino que se aprenden y se vuelven normales en el día a día. Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

“Una persona como yo, que tiene dos hijas, que quiere un mundo en el que mis hijas tengan las mismas oportunidades que los hombres, lo mínimo que puede hacer es aspirar al feminismo”, señaló.

Antes de cerrar, Del Solar resumió su visión sobre el tipo de sociedad que considera necesaria. “Entendido como un mundo que se convierte en un mundo igual para hombres y mujeres”, concluyó. El público respondió con aplausos, marcando un cierre distinto a lo habitual y dejando una reflexión que luego se replicó en redes sociales.