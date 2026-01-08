HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Espectáculos

Salvador del Solar se declara feminista y aclara: “No es una moda ni una revancha, es igualdad”

El actor peruano explicó que el machismo es un comportamiento aprendido, y enfatizó que el feminismo busca la igualdad de oportunidades.

Salvador del Solar: “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades”.
Salvador del Solar: “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades”. | Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

Salvador del Solar fue uno de los invitados especiales del Juanpis Live Show, un programa conducido por el irreverente Alejandro Riaño, quien da vida al personaje de Juanpis González. Durante la entrevista, la conversación con el actor peruano se fue desviando del tono habitual del espacio y terminó tomando un rumbo inesperado, puesto que abordaron el tema del feminismo.

El giro ocurrió cuando, en medio del intercambio, apareció la pregunta directa que generó reacciones inmediatas en el set. “¿Se declara feminista?”. Sin titubeos, Del Solar respondió afirmativamente, palabras que sorprendieron al público y dio pie a comentarios desde el personaje, cargados de ironía y provocación, en línea con el estilo del programa.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

lr.pe

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida"

Lejos de eludir el momento, el actor decidió profundizar en su postura y explicar el trasfondo de su respuesta. En ese contexto, señaló que muchas actitudes asociadas al machismo no surgen de una elección consciente, sino que forman parte de comportamientos aprendidos y normalizados en la vida diaria.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, expresó ante la atención del público.

PUEDES VER: Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

lr.pe

A partir de esa idea, el también ex primer ministro peruano aclaró qué entiende por feminismo y marcó distancia de los estereotipos que suelen rodear al término. En su intervención, sostuvo que no se trata de confrontación ni de revancha entre géneros. “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, afirmó.

El momento tomó un tono más cercano cuando el actor llevó la conversación a su propia experiencia familiar. Desde ese espacio, explicó por qué su postura no responde a una consigna pasajera ni a una etiqueta política.

Salvador del Solar indicó que muchas conductas machistas no nacen de una decisión consciente, sino que se aprenden y se vuelven normales en el día a día. Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

Salvador del Solar indicó que muchas conductas machistas no nacen de una decisión consciente, sino que se aprenden y se vuelven normales en el día a día. Foto: composición LR/ Youtube / Juanpis González

“Una persona como yo, que tiene dos hijas, que quiere un mundo en el que mis hijas tengan las mismas oportunidades que los hombres, lo mínimo que puede hacer es aspirar al feminismo”, señaló.

Antes de cerrar, Del Solar resumió su visión sobre el tipo de sociedad que considera necesaria. “Entendido como un mundo que se convierte en un mundo igual para hombres y mujeres”, concluyó. El público respondió con aplausos, marcando un cierre distinto a lo habitual y dejando una reflexión que luego se replicó en redes sociales.

Notas relacionadas
Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

LEER MÁS
Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

LEER MÁS
Salvador del Solar sobre la desaprobación del Congreso y Dina Boluarte: "No nos sentimos representados, eso es gravísimo"

Salvador del Solar sobre la desaprobación del Congreso y Dina Boluarte: "No nos sentimos representados, eso es gravísimo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

LEER MÁS
Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Espectáculos

Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025