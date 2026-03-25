José Williams es internado en una clínica para pasar por una cirugía ambulatoria
El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, fue diagnosticado con una hernia inguinal tras presentar molestias durante su campaña. Su entorno indicó que la intervención no reviste gravedad y que retomará pronto sus actividades.
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El candidato presidencial José Williams fue internado en una clínica local para someterse a una cirugía ambulatoria, luego de ser diagnosticado con una hernia inguinal. El aspirante de Avanza País ingresó al centro de salud tras presentar molestias físicas durante sus recorridos de campaña.
La intervención fue confirmada por Fernán Altuve, candidato a la Primera Vicepresidencia y al Senado por el mismo partido. El también abogado precisó que no se trató de una emergencia, sino de un procedimiento programado que se decidió realizar con rapidez para evitar complicaciones en la agenda electoral.
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Según detalló Altuve, Williams manifestó una molestia en la pierna durante sus viajes proselitistas. Tras una evaluación médica, los especialistas detectaron una hernia inguinal y recomendaron una operación inmediata para evitar que el cuadro se agrave en plena recta final de campaña.
El procedimiento se realizó este miércoles a las 6:00 a.m. y, de acuerdo con lo previsto, el candidato será dado de alta en las próximas horas. Su equipo espera que retome sus actividades públicas en corto tiempo, con miras a cumplir con los compromisos ya programados.