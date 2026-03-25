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Política

Atentan contra vehículo de partido Perú Primero en Piura

Candidata sostiene que se trataría de un ataque de contendientes políticos a favor de la minería.

El partido denunció que el vehículo de una de las candidatas fue atacado. Foto: Difusión
El partido denunció que el vehículo de una de las candidatas fue atacado. Foto: Difusión

En horas de la madrugada de este miércoles 25 de marzo, un vehículo del partido político Perú Primero sufrió un atentado cuando se encontraba en los exteriores de la vivienda de un militante en el distrito de Tambogrande, en Piura. Producto del ataque a pedradas, los parabrisas de la camioneta quedaron rotos. Desde la agrupación política se sostuvo que se trataría de un ataque de contendientes políticos a favor de la minería.

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Adela Córdova, candidata al Senado nacional, narró que la camioneta había trasladado en horas de la tarde a un grupo de simpatizantes del partido, quienes la acompañaban a ella y al candidato a diputado Godofredo Córdova en una actividad en el distrito norteño. Tras finalizarse el evento, ambos postulantes retornaron a Piura y el vehículo quedó estacionado fuera de la vivienda de un militante del partido.

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'Se sospecha, porque los chicos nos lo han manifestado, que se trataría de un tema de contrincantes políticos (...) Como nosotros tenemos como discurso el "no a la mina y sí a la agricultura", sospechamos que se podría tratar de algún candidato que favorece a la minería', declaró la candidata al Senado.

Córdova aclaró que es la primera vez que sufren un ataque como este y descartó que alguna persona haya resultado herida a causa del incidente o que el joven militante haya sido amenazado con anterioridad. Asimismo, señaló que ya se denunció en la comisaría de Tambogrande y esperan que se dé con los responsables.

'Que esto no se vea como una victimización (...) Estamos cansados de tanta bajeza en el mundo político. Queremos trabajar y que el pueblo decida', sentenció Córdova.

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