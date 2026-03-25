LO FALSO:

Ricardo Belmont lidera sondeo presidencial con un 8,4%.

LO VERDADERO:

La empresa que realizó el estudio no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369.

Entidades autorizadas para difundir sondeos electorales, como Datum o IEP, no han reportado resultados similares al mostrado en Facebook.

En redes sociales se ha difundido una presunta encuesta atribuida a DL-R, según la cual Ricardo Belmont lideraría la intención de voto a nivel nacional con miras a las Elecciones Presidenciales de 2026. No obstante, el equipo de Verificador constató que dicha empresa no se encuentra inscrita en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, análisis elaborados por firmas reconocidas, como Datum, IEP e Ipsos, colocan a Belmont con no más del 2% de la preferencia electoral.

Supuesto sondeo lo ubica como favorito del electorado

A poco más de dos semanas de los comicios previstos para el 12 de abril, algunas publicaciones en Facebook sitúan al candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, en el primer lugar de la intención de voto presidencial con un 8,4%. Le siguen Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 7,2%, y Ronald Atencio, de Venceremos, con un 5,4%. La publicación de mayor alcance registra hasta el momento alrededor de 2.600 reacciones, más de 500 comentarios y 1.000 compartidos.

Interacción del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

Si bien el estudio presenta varios elementos propios de una ficha técnica —exigidos por el artículo 18 de la Ley N.° 27369— como la fecha de elaboración (del 16 al 21 de marzo de 2026), el tamaño de la muestra (2.000 personas), el margen de error (±2,6%) y el nivel de confianza (95%), la empresa a la que se atribuye el análisis, DL-R, no aparece registrada en el portal oficial del Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Supuesto sondeo muestra algunos detalles de la ficha técnica. Foto: Facebook.

En esa línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE establece la obligatoriedad de que las empresas se inscriban en dicho registro. Conforme a lo dispuesto en su artículo 10, esta inscripción “otorga a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar resultados de intención de voto y de simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión”.

Adicionalmente, el equipo de Verificador corroboró que DL-R no cuenta con presencia en plataformas digitales como Facebook, Instagram o Twitter (X), lo que refuerza las dudas sobre su existencia y legitimidad.

Encuestadoras formales no ubican a Belmont como líder

Por otro lado, estudios realizados por empresas debidamente registradas ante el JNE sitúan al candidato del Partido Cívico Obras con niveles de respaldo que no superan el 3%. En efecto, el último informe de Datum ubica a Belmont en el octavo lugar de apoyo ciudadano en la contienda presidencial con un 2,4%. De manera similar, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) le asigna un 2,3%, mientras que Ipsos le otorga un 2% en su más reciente estudio.

En contraste, aquellos analistas de datos coinciden en señalar que los primeros lugares de preferencia electoral son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Última encuesta Datum realizada entre el 13 y 17 de marzo. Foto: Datum

Reciente sondeo IEP muestra a Belmont con poca preferencia electoral. Foto: CPI.

Última encuesta publicada por Ipsos. Foto: Ipsos.

Conclusión

A pocas semanas de las elecciones, circula en Facebook una supuesta encuesta que ubica a Ricardo Belmont en primer lugar de intención de voto con 8,4%. Aunque presenta datos técnicos, la empresa a la que se atribuye el estudio, DL-R no está registrada ante el JNE, entidad que avala la publicación de estudios electorales. En contraste, sondeos oficiales como Datum o Ipsos sitúan al postulante del partido Obras por debajo del 3% y señalan a otros candidatos como líderes de la preferencia ciudadana.

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