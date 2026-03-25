Simpatizantes se pelearon a las afueras del LCC. Créditos: John Reyes / URPI -LR

Simpatizantes se pelearon a las afueras del LCC. Créditos: John Reyes / URPI -LR

A pocos minutos de comenzar el tercer debate presidencial 2026, los simpatizantes de los partidos políticos del APRA y Fuerza Popular protagonizaron un tenso enfrentamiento.

Los integrantes de las portátiles discutían entre sí mientras alzaban banderolas y globos y hacían sonar sus silbatinas. El incidente ocurrió a las afueras del Centro de Convenciones de Lima (LCC), ubicado en el distrito de San Borja, en donde se realizará el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Los ciudadanos se amenazaban levantando las manos, se gritaban, insultaban y empujaban en medio de la pista.

Alrededor también se encontraban los simpatizantes del Partido Morado. Los hechos no escalaron a mayores debido a que entre los agentes del orden y los mismos miembros de las portátiles se hizo un llamado a la calma.

Tal como está programado, a las 8.00 p. m. comenzará el debate que tendrá a 12 candidatos presidenciales, entre los que se encuentran Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, Mesías Guevara y Mario Vizcarra.