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Política

Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

El Gobierno de José Balcázar anunció que aceptó su renuncia y le agradeció por los servicios prestados.

Ángelo Alfaro renuncia al Ministerio de Energía y Minas tras cuestionamientos a su gestión
Ángelo Alfaro renuncia al Ministerio de Energía y Minas tras cuestionamientos a su gestión

Ángelo Alfaro Lombardi renunció al Ministerio de Energía y Minas tras la difusión de una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. El Gobierno de José Balcázar anunció su dimisión y le agradeció por los servicios prestados.

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De acuerdo con el testimonio difundido, la denuncia contra Ángelo Alfaro señala que el presunto abuso habría ocurrido cuando la denunciante tenía 16 años, lo que incluso habría derivado en un embarazo.

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Según la versión de la víctima, esto ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000, cuando ella era aún menor de edad y Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

El ministro ha rechazado públicamente las acusaciones y ha señalado que las afirmaciones tendrían motivaciones personales o económicas, además de indicar que será el Ministerio Público el encargado de esclarecer lo ocurrido.

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