Ministro César Quispe califica de “lamentable” denuncia contra Ángelo Alfaro y pide que se investigue | Foto: difusión | Foto: difusión

Ministro César Quispe califica de “lamentable” denuncia contra Ángelo Alfaro y pide que se investigue | Foto: difusión | Foto: difusión

El ministro de la Producción, César Quispe, se pronunció sobre la denuncia por presunta violación sexual a una menor de edad que involucra al también ministro Ángelo Alfaro. Durante sus declaraciones, calificó el caso como un “hecho lamentable” y sostuvo que corresponde a las instancias respectivas llevar a cabo las investigaciones.

“Es un hecho lamentable que, particularmente, considero debe ser investigado por las instancias correspondientes. Debemos ser absolutamente respetuosos de ello”

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Quispe evitó emitir una defensa directa o un cuestionamiento explícito sobre la denuncia, y se limitó a remarcar la importancia del debido proceso. “Él ha hecho unas declaraciones internas. Mañana tenemos Consejo de Ministros y ahí, seguro, nos va a explicar”, agregó.

Ministro de Energía y Minas es denunciado por presunto abuso sexual

De acuerdo con el testimonio difundido, la denuncia contra Ángelo Alfaro señala que el presunto abuso habría ocurrido cuando la denunciante tenía 16 años, lo que incluso habría derivado en un embarazo.

Según la versión de la víctima, esto ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000, cuando ella era aún menor de edad y Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

Por su parte, el ministro ha rechazado públicamente las acusaciones y ha señalado que las afirmaciones tendrían motivaciones personales o económicas, además de indicar que será el Ministerio Público el encargado de esclarecer lo ocurrido.

