HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Ministro César Quispe califica de “lamentable” denuncia contra Ángelo Alfaro y pide que se investigue

Además, anunció que se abordará el tema en el próximo Consejo de Ministros.

Ministro César Quispe califica de “lamentable” denuncia contra Ángelo Alfaro y pide que se investigue
Ministro César Quispe califica de “lamentable” denuncia contra Ángelo Alfaro y pide que se investigue | Foto: difusión | Foto: difusión

El ministro de la Producción, César Quispe, se pronunció sobre la denuncia por presunta violación sexual a una menor de edad que involucra al también ministro Ángelo Alfaro. Durante sus declaraciones, calificó el caso como un “hecho lamentable” y sostuvo que corresponde a las instancias respectivas llevar a cabo las investigaciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Es un hecho lamentable que, particularmente, considero debe ser investigado por las instancias correspondientes. Debemos ser absolutamente respetuosos de ello”

TE RECOMENDAMOS

PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Quispe evitó emitir una defensa directa o un cuestionamiento explícito sobre la denuncia, y se limitó a remarcar la importancia del debido proceso. “Él ha hecho unas declaraciones internas. Mañana tenemos Consejo de Ministros y ahí, seguro, nos va a explicar”, agregó.

Ministro de Energía y Minas es denunciado por presunto abuso sexual

De acuerdo con el testimonio difundido, la denuncia contra Ángelo Alfaro señala que el presunto abuso habría ocurrido cuando la denunciante tenía 16 años, lo que incluso habría derivado en un embarazo.

Según la versión de la víctima, esto ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000, cuando ella era aún menor de edad y Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

Por su parte, el ministro ha rechazado públicamente las acusaciones y ha señalado que las afirmaciones tendrían motivaciones personales o económicas, además de indicar que será el Ministerio Público el encargado de esclarecer lo ocurrido.

Notas relacionadas
Crisis ministerial EN VIVO: Nuevo gabinete liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez juramentó en el Gobierno de Balcázar

Crisis ministerial EN VIVO: Nuevo gabinete liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez juramentó en el Gobierno de Balcázar

LEER MÁS
Pedro Grández: El final del “voto de investidura”

Pedro Grández: El final del “voto de investidura”

LEER MÁS
Del caso de Urresti a amenazas legales desde el Ejecutivo: informe del CPP advierte sobre retrocesos en libertad de prensa

Del caso de Urresti a amenazas legales desde el Ejecutivo: informe del CPP advierte sobre retrocesos en libertad de prensa

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez queda fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratifica como fiscal anticorrupción

José Domingo Pérez queda fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratifica como fiscal anticorrupción

LEER MÁS
Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

LEER MÁS
Multas 2026: cuánto pagaré si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril

Multas 2026: cuánto pagaré si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS?: fecha, hora exacta, canciones y todo sobre el estreno del nuevo álbum de Bangtan Boys en YouTube, Spotify, Apple Music

Temblor en Perú HOY, 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Hija de Hugo Bustíos cuestiona fallo del TC: “El sistema de justicia ampara a los autores y no a las víctimas”

El papa León XIV se reunió con periodista que destapó las atrocidades del Opus Dei

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Hija de Hugo Bustíos cuestiona fallo del TC: “El sistema de justicia ampara a los autores y no a las víctimas”

El papa León XIV se reunió con periodista que destapó las atrocidades del Opus Dei

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025