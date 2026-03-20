¿Las niñas víctimas de abuso no son “obligadas” a ser madres en el Perú?

El pasado 11 de marzo, la candidata a diputada por Lima, Roxana Rocha, participó en el programa ‘Debate extremo’, emitido por Latina, donde se discutió la problemática de los embarazos derivados de violencia sexual. En ese contexto, la candidata de Renovación Popular afirmó lo siguiente. “Nadie las obliga [a continuar con el embarazo]. Ellas solitas hoy día son madres pujantes, aguerridas, que se sienten felices”.

Aunque no existe una norma que obligue de manera explícita a las menores a seguir con su embarazo, en el Perú el aborto está penalizado en la mayoría de los casos. Es decir, las menores tampoco cuentan con la opción de interrumpirlo.

Nota: de acuerdo con su metodología, PerúCheck no adopta una postura a favor ni en contra del aborto. En este artículo, el medio se limita estrictamente a verificar si las niñas están obligadas o no a continuar con un embarazo.

La cifra de menores que se convirtieron en madres

Desde el año 2020 hasta la fecha, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea ha reportado 7,790 nacimientos en menores de 14 años en todo el país. Al tratarse de niñas que no exceden esa edad, la legislación establece que estos hechos constituyen un delito. Así lo señala el artículo 173 del Código Penal que establece lo siguiente:

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde 2020 se han contabilizado 41,991 casos de violación sexual contra menores de 17 años a nivel nacional.

Casos de violación sexual contra niñas y adolescentes menores de 17 años

La legislación peruana no permite que las víctimas accedan al aborto, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual o involucra a una menor de edad. Este procedimiento se encuentra penalizado en casi todas sus modalidades, tal como lo establece el capítulo II —“Aborto”— del Código Penal, comprendido dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

La ley dispone que el autoaborto, el aborto consentido y el aborto sin consentimiento son castigados con penas privativas de la libertad. Sin embargo, cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual y ha interpuesto una denuncia, o si el feto presenta riesgo de nacer con una enfermedad grave acreditada mediante diagnóstico médico, la pena de cárcel no excederá los tres meses.

Código Penal. Fuente: LP Derecho

PerúCheck consultó a Marcela Huaita, docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien señaló que "en Perú no existe una norma que diga explícitamente que una menor debe continaur con el embarazo, pero el marco legal limita su capacidad de decidir porque nuestro ordenamiento jurídico sólo contempla el aborto terapéutico y no por casos de violación".

“Desde el punto de vista legal, el Estado no impone de forma directa una obligación de maternidad. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, al no existir la posibilidad del aborto por violación sexual, diversos especialistas consideran que el efecto práctico es la imposición de la maternidad”, agregó.

En la práctica, esto implica que, si una menor es víctima de abuso sexual y queda embarazada como consecuencia, no puede decidir sobre la continuidad de la gestación.

No obstante, también existe el aborto terapéutico, que está despenalizado en el Perú desde 1924. De acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, este procedimiento solo puede realizarse cuando la vida de la gestante está en peligro o cuando existe el riesgo de que su salud sufra un daño grave y permanente.

¿Quiénes pueden acceder al aborto terapéutico?

La Resolución Directoral N.° 200-2025-DG/INMP, que aprueba la actualización de la ‘Guía Técnica de Procedimiento de Aborto Terapéutico’, dispone que los médicos deben brindar información a las pacientes —incluidas las menores— acerca de los diagnósticos, los riesgos para su vida o su salud y las alternativas terapéuticas disponibles.

Luego, una junta médica analiza el caso de la paciente y emite una decisión final. No obstante, en la práctica, existen víctimas que enfrentan distintas barreras para acceder al aborto.

El 1 de agosto de 2025, una menor de 13 años falleció al dar a luz en su vivienda en Huánuco. No fue un hecho aislado. En septiembre de 2023, TV Perú reportó el caso de otra niña de 13 años, en Junín, que murió tras presentar complicaciones durante el parto. En ninguno de estos casos se realizó un aborto terapéutico.

¿Qué ocurre con el aborto terapéutico?

Una investigación titulada “Aborto terapéutico en casos de violación en Perú: barreras de cuidado bajo el enfoque de derechos del paciente”, publicada en la Revista de Bioética y Derecho, identificó algunos de los principales obstáculos.

Entre las barreras fuera de los establecimientos de salud, el estudio indica que los funcionarios no siempre informan de manera adecuada a las pacientes sobre sus derechos. Asimismo, en ciertos casos, los familiares se oponen al procedimiento o desconocen que es posible acceder a él.

Por otro lado, dentro de los centros de salud también se presentan dificultades vinculadas a conflictos de interés de los profesionales, la tendencia a judicializar decisiones médicas y la influencia de actores externos que intentan intervenir en la decisión, ya sea a favor o en contra del procedimiento.

Estas circunstancias, si bien no “obligan” directamente a las menores a continuar con el embarazo, tampoco facilitan la alternativa contraria, por lo que la continuidad no necesariamente responde a una decisión personal.

¿Las niñas “se sienten felices” al continuar con un embarazo producto de una violación?

La candidata a diputada Roxana Rocha también afirmó que las niñas embarazadas “se sienten felices”. No obstante, diversas investigaciones han examinado el impacto de los embarazos tempranos en la salud mental de las adolescentes. Un estudio publicado en la Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, titulado ‘Adolescentes gestantes: características sociodemográficas, depresión e ideación suicida’, analizó las consecuencias psicológicas de esta situación.

Los resultados muestran que 3 de cada 10 adolescentes embarazadas presentan algún grado de depresión. De acuerdo con el estudio, “la depresión es más frecuente en las mujeres adolescentes embarazadas de lo que se suele creer”. Además, la investigación identificó la presencia de pensamientos suicidas en 1 de cada 2 adolescentes embarazadas.

“Llama la atención el porcentaje de adolescentes embarazadas (56.6%) que presentó niveles considerables de ideación suicida. Al comparar estos resultados con trabajos anteriores, se encontró que la prevalencia de ideación suicida en el embarazo es más alta”, señala el estudio.

Los investigadores explican que factores como la desesperanza, el estrés y la ausencia de redes de apoyo pueden incidir en la aparición de conductas suicidas. PerúCheck intentó comunicarse con la candidata a través de su equipo de prensa, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Conclusión

Si bien no hay una norma que obligue de manera explícita a las niñas a convertirse en madres, el aborto está sancionado en casi todas sus modalidades, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación a una menor de edad. En ese sentido, afirmar que nadie las obliga a continuar con la gestación, como sostuvo la candidata a diputada de Renovación Popular Roxana Rocha, resulta impreciso, ya que no existen alternativas claras para optar por lo contrario.