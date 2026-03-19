Es falso que Alfonso López Chau y Mario Vizcarra lideren sondeo presidencial: encuestadora no figura registrada en el JNE

LO FALSO:

Alfonso López Chau y Mario Vizcarra lideran la intención de voto a la presidencia.

LO VERDADERO:

La entidad no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369.

Entidades autorizadas para difundir estudios de intención de voto, como Datum o IEP, no reportan resultados similares al mostrado en redes.

En redes sociales comenzó a difundirse una supuesta encuesta atribuida a “Sondeos y Mercados” a nivel nacional, según la cual Alfonso López Chau encabeza la intención de voto para las Elecciones Presidenciales de 2026, seguido por Mario Vizcarra. Sin embargo, el equipo de Verificador comprobó que la entidad responsable del estudio no figura inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, análisis de firmas reconocidas como Datum, CPI e IEP muestran que ninguno de estos candidatos lidera actualmente las preferencias ciudadanas.

Sondeo ubica a López Chau y Vizcarra como favoritos del electorado

A solo tres semanas de los comicios del 12 de abril, en Facebook circularon algunas publicaciones que sitúan al candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en el primer lugar con 11,2%, y al postulante de Perú Primero, Mario Vizcarra, en segunda ubicación con 8,1%. La publicación de mayor alcance ha acumulado hasta el momento cerca de 400 reacciones, 580 comentarios y casi 100 compartidos.

Interacción del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

A pesar de que el estudio incluye varios elementos de la ficha técnica —requisito establecido en el artículo 18 de la Ley N.° 27369— como las fechas de levantamiento (16 y 17 de febrero), el tamaño de la muestra (750 personas), las regiones evaluadas y el margen de error (±2,5%), la encuestadora a la que se atribuye, Sondeos y Mercados, no aparece inscrita en el portal del Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Supuesto sondeo muestra algunos detalles de la ficha técnica. Foto: Facebook.

En esa línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE dispone que toda encuesta debe inscribirse en el REE. Asimismo, el artículo 10 precisa que dicha inscripción “otorga a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión”.

Reconocidas firmas no ponen a Sánchez como postulante con mayor votación

Empresas reconocidas y debidamente inscritas ante el JNE, como Datum, reportaron a mediados de febrero que Alfonso López Chau alcanzaba el 5,7% de intención de voto, ubicándose en tercer lugar, por detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. En ese mismo estudio, Mario Vizcarra obtuvo apenas el 2,6% de respaldo.

Resultados similares se observan en otras encuestadoras. CPI le atribuyó a López Chau un 5,1% en su sondeo de febrero, mientras que Vizcarra registró un 3,2%. A su vez, el IEP también otorgó un 5,3% al candidato de Ahora Nación y un 4,0% al de Perú Primero.

Intención de voto presidencial 13 al 17 de febrero. Foto: Datum.

Sondeo CPI (14 al 18 de febrero) situó a López Chau en tercer lugar de preferencia electoral. Foto: CPI.

Última encuesta IEP realizada en febrero. Foto: IEP.

Conclusión

Una supuesta encuesta ubica a Alfonso López Chau y Mario Vizcarra como líderes de intención de voto rumbo a las Elecciones 2026. Sin embargo, se comprobó que la encuestadora atribuida al estudio, Sondeos y Mercados, no está inscrita en el registro oficial del JNE, requisito obligatorio para publicar estos estudios. Aunque la ficha técnica presenta datos básicos, carece de validez legal al no figurar en el Registro Electoral de Encuestadoras. En contraste, sondeos de empresas reconocidas como Datum, CPI e IEP muestran que ninguno de estos candidatos lidera las preferencias ciudadanas.

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