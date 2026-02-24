Roberto Sánchez NO encabeza intención de voto presidencial con 31.9%: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Roberto Sánchez encabeza la lista de intención de voto presidencial 2026 con 31.9%.

LO VERDADERO:

Encuestadoras reconocidas como Datum, CPI e Ipsos indican en estudios recientes que quien lidera la intención de voto presidencial 2026 es Rafael López Aliaga. Roberto Sánchez, en comparación, ocupa posiciones más alejadas.

La imagen viralizada no especifica detalles acerca de la metodología del estudio ni de la empresa que lo realizó. Por tal motivo, no se puede determinar si esta es parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

En redes sociales se ha difundido una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez en el primer lugar de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, de acuerdo a los últimos sondeos de firmas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, quien lidera la lista es Rafael López Aliaga. Sánchez se ubica en posiciones más alejadas.

Además, el estudio no menciona la metodología empleada y su autor, por lo que no se puede precisar si pertenece o no al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por dichos motivos, la información viralizada carece de autenticidad.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una imagen que asegura que Roberto Sánchez, candidato por el partido Juntos por el Perú, encabeza la intención de voto presidencial con 31.9%. En el segundo lugar se ubica Yonhy Lescano de Cooperación Popular (18.2%); en el tercero, Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (8.5%); y en el cuarto, Ronald Atencio de Venceremos (4.2%).

Imagen viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

La información presentada, sin embargo, difiere de lo analizado recientemente por encuestadoras confiables como Datum, CPI e Ipsos: es Rafael López Aliaga quien lidera la intención de voto, no Roberto Sánchez. En los puestos inmediatos se suelen ubicar Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Carlos Álvarez, Mario Vizcarra y César Acuña, mas no Yonhy Lescano, Ricardo Belmont y Ronald Atencio.

Intención de voto presidencial según Datum (16 al 20 de enero de 2026). | Foto: Datum

Última encuesta de Datum para El Comercio (30 de enero al 3 de febrero de 2026). | Foto: Datum

Intención de voto presidencial según CPI (enero de 2026). | Foto: CPI

Intención de voto presidencial según CPI (febrero de 2026). | Foto: CPI

Intención de voto presidencial según Ipsos (enero de 2026). | Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial según Ipsos (febrero de 2026). | Foto: Ipsos

Además, Ipsos, en la descripción de su estudio de febrero de 2026 —el más reciente hasta la publicación de esta nota—, asegura que Rafael López Aliaga se ha mantenido como el candidato con mayor intención de voto desde agosto del año pasado. Es decir, ha liderado sus listas durante seis meses consecutivos.

Descripción del documento de intención de voto presidencial de Ipsos, febrero de 2026. | Foto: Ipsos

Adicionalmente, la encuesta viralizada en redes sociales no incluye el logotipo o nombre de su autor, por lo que no es posible determinar si pertenece al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lista oficial que permite a personas naturales y jurídicas elaborar y compartir sondeos electorales y encuestas de opinión en el Perú.

Tampoco incluye información técnica obligatoria como la fecha de realización del estudio, el sistema de muestreo utilizado, el tamaño de la muestra analizada, el nivel de confianza y el margen de error, requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de encuestas electorales bajo permiso del JNE.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. | Foto: Congreso de la República

Por los motivos indicados en párrafos anteriores, la encuesta difundida en redes sociales carece de fundamentos.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez en el primer lugar de intención de voto presidencial 2026. No obstante, los últimos sondeos elaborados por entidades confiables como Datum, CPI e Ipsos indican que es Rafael López Aliaga quien encabeza, mientras que Sánchez figura en posiciones inferiores. El estudio, además, no especifica sus detalles técnicos ni quién lo elaboró, por lo que no se puede precisar si pertenece o no al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por estas razones, el contenido viralizado es falso.

