HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Política

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

El análisis comparativo reveló que Atencio reportó poseer 95 acciones de una empresa, pero los registros de Sunarp indican que es socio fundador con la mitad de acciones, lo que evidenciaría presuntamente una contradicción.

Ronald Atencio podría ser multado por información falsa en su hoja de vida | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Ronald Atencio podría ser multado por información falsa en su hoja de vida | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El equipo de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 determinó que Ronald Atencio, candidato presidencial y a la Cámara de Diputados de la alianza electoral 'Venceremos', habría consignado información falsa sobre su empresa Grupo Jurídico Athena S.A.C. Este señalamiento fue en su calidad de candidato congresal.

Únete a nuestro canal de política y economía

El análisis realizado por compara la información que el candidato consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) con los datos registrados oficialmente en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En su declaración, el candidato indicó que tenía participación en la empresa Grupo Jurídico Athena S.A.C., señalando que poseía 95 acciones, equivalentes aproximadamente al 95% de participación.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

lr.pe

Sin embargo, la información registral de Sunarp muestra que el candidato figura como socio fundador de dicha empresa y que en realidad suscribió 10.000 acciones. Asimismo, el capital social de la compañía asciende a S/ 2.000, lo que implicaría que el candidato tendría alrededor del 50% de participación. Debido a estas diferencias entre lo declarado y lo registrado, el JEE advierte que podría haberse consignado información falsa en la declaración jurada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Conclusiones del informe del JEE | Foto: JEE.

Conclusiones del informe del JEE | Foto: JEE.

Según señala la resolución, como consecuencia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría imponer al candidato una multa que va de 1 a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción, la cual es cobrada de manera coactiva por el JNE. Además, el Ministerio Público podría abrir una investigación de creer que se afectó algun supuesto penal.

Finalmente, el JEE recomendó trasladar la información al personero legal de Venceremos para que pueda dar su descargo respecto a la situación. Hasta el momento, la alianza electoral no ha dado su versión de estos hechos.

Empresa polémica

El Centro Jurídico Athena, marca señalada en el informe del equipo fiscalizador del JEE, fue señalada por el programa periodístico 'Cuarto Poder' por presuntamente realizar tesis a alumnos que abonaran el dinero requirido para llevar a cabo el trabajo, llegando a cobrar hasta S/.5900 por una investigación de grado.

PUEDES VER: Humberto Abanto y Delia Espinoza: entrevista exclusiva con los candidatos a la segunda vuelta del CAL

lr.pe

Al ser interrogado sobre este hecho, Atencio señaló que, aunque fue fundador de la empresa y trabajó en ella, desde hace varios años no mantiene ningún tipo de relación laboral ni profesional con la compañía. En ese sentido, afirmó que no tiene conocimiento sobre los servicios que actualmente ofrece.

"Yo no he realizado ese tipo de labores. No tengo ningún tipo de conocimiento de ello. Se trata de una entidad a la que no pertenezco hace más de tres años. No tengo ningún tipo de vinculación ni laboral ni profesional ni algo que se le parezca", expresó.

Notas relacionadas
Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

LEER MÁS
Encuestas presidenciales 2026: así van Rafael López Aliaga y el resto de candidatos en las Elecciones Generales

Encuestas presidenciales 2026: así van Rafael López Aliaga y el resto de candidatos en las Elecciones Generales

LEER MÁS
Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

LEER MÁS
La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

LEER MÁS
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

Natalia Málaga hace sorpresiva revelación sobre la gran relación que mantiene con Eva Ayllón: "Si subimos lo que grabamos, nos casan"

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

Política

Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025