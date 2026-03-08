Ronald Atencio podría ser multado por información falsa en su hoja de vida | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Ronald Atencio podría ser multado por información falsa en su hoja de vida | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El equipo de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 determinó que Ronald Atencio, candidato presidencial y a la Cámara de Diputados de la alianza electoral 'Venceremos', habría consignado información falsa sobre su empresa Grupo Jurídico Athena S.A.C. Este señalamiento fue en su calidad de candidato congresal.

El análisis realizado por compara la información que el candidato consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) con los datos registrados oficialmente en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En su declaración, el candidato indicó que tenía participación en la empresa Grupo Jurídico Athena S.A.C., señalando que poseía 95 acciones, equivalentes aproximadamente al 95% de participación.

Sin embargo, la información registral de Sunarp muestra que el candidato figura como socio fundador de dicha empresa y que en realidad suscribió 10.000 acciones. Asimismo, el capital social de la compañía asciende a S/ 2.000, lo que implicaría que el candidato tendría alrededor del 50% de participación. Debido a estas diferencias entre lo declarado y lo registrado, el JEE advierte que podría haberse consignado información falsa en la declaración jurada.

Conclusiones del informe del JEE | Foto: JEE.

Según señala la resolución, como consecuencia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría imponer al candidato una multa que va de 1 a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción, la cual es cobrada de manera coactiva por el JNE. Además, el Ministerio Público podría abrir una investigación de creer que se afectó algun supuesto penal.

Finalmente, el JEE recomendó trasladar la información al personero legal de Venceremos para que pueda dar su descargo respecto a la situación. Hasta el momento, la alianza electoral no ha dado su versión de estos hechos.

Empresa polémica

El Centro Jurídico Athena, marca señalada en el informe del equipo fiscalizador del JEE, fue señalada por el programa periodístico 'Cuarto Poder' por presuntamente realizar tesis a alumnos que abonaran el dinero requirido para llevar a cabo el trabajo, llegando a cobrar hasta S/.5900 por una investigación de grado.

Al ser interrogado sobre este hecho, Atencio señaló que, aunque fue fundador de la empresa y trabajó en ella, desde hace varios años no mantiene ningún tipo de relación laboral ni profesional con la compañía. En ese sentido, afirmó que no tiene conocimiento sobre los servicios que actualmente ofrece.

"Yo no he realizado ese tipo de labores. No tengo ningún tipo de conocimiento de ello. Se trata de una entidad a la que no pertenezco hace más de tres años. No tengo ningún tipo de vinculación ni laboral ni profesional ni algo que se le parezca", expresó.