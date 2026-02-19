Ronald Atencio NO lidera intención de voto presidencial en el sur del Perú: encuesta presenta inconsistencias

LO FALSO:

Ronald Atencio lidera intención de voto presidencial en el sur del Perú con 20%.

LO VERDADERO:

La entidad a la que se le atribuye el sondeo, Encuestas Sur, no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que sus resultados no son fiables.

Encuestas Sur no cuenta con registro RUC en la Sunat.

Encuestas Sur no tiene página web ni presencia en redes sociales.

El contenido de Encuestas Sur presenta alteraciones en los nombres de los candidatos.

En redes sociales se ha difundido un sondeo que posiciona a Ronald Atencio en el primer lugar de intención de voto en el sur del Perú. No obstante, el contenido presenta inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Entre ellas, se observan variaciones en los nombres de los candidatos y la atribución del estudio a una empresa que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con RUC registrado en la Sunat y tampoco posee presencia digital verificable. Estos elementos permiten concluir que el contenido viralizado carece de sustento.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido una encuesta en la que se muestra a Ronald Atencio, candidato presidencial por el partido Venceremos, liderando con un 20% la lista de candidatos con mayor intención de voto presidencial en el sur del país, seguido de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (12%) y de Alfonso López Chau de Ahora Nación (9%).

Encuesta difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Uno de los contenidos más viralizados, publicado el pasado 21 de enero, ha alcanzado las 4.2 mil reacciones, 2.6 mil comentarios y 371 compartidos en Facebook.

Publicación difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

A pesar de que la encuesta aparenta ser legítima, presenta las siguientes inconsistencias:

1. Se identificaron errores en la presentación de los nombres de algunos candidatos. En determinados casos, los nombres y apellidos fueron consignados de manera incorrecta: "Ronal Atencio” en lugar de “Ronald Atencio”, “Yonny Lescano” en lugar de “Yonhy Lescano”, “Ricardo Belmon” en lugar de “Ricardo Belmont” y “Charly Carrasco” en lugar de “Charlie Carrasco”. Asimismo, en otros casos, como el de Alfonso López Chau, únicamente se consignaron los apellidos (“López Chau”), y se omitió su nombre.

Errores observados en la redacción de los nombres de los candidatos. | Foto: Facebook

2. El sondeo es atribuido a Encuestas Sur, pero tras realizar una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el listado oficial de empresas autorizadas para difundir encuestas electorales en el Perú bajo la Resolución N.º 0107-2025-JNE, no se encontró información.

El término ‘Encuestas Sur’ no aparece en las búsquedas del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Tampoco se halló respuesta al indagar por su registro RUC en la Sunat.

El término ‘Encuestas Sur’ no aparece en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. | Foto: Sunat

De igual manera, se realizó una búsqueda inversa del nombre y del logotipo en internet y no se detectaron páginas web o redes sociales que avalen su existencia.

Resultados de búsqueda inversa de ‘Encuestas Sur’. | Foto: Búsqueda inversa de Google

Por los motivos señalados, la encuesta viralizada en redes sociales carece de fiabilidad.

Conclusión

En síntesis, en Facebook circula una sondeo que ubica a Ronald Atencio en el primer lugar de intención de voto en el sur del Perú. Sin embargo, diversos elementos del contenido generan dudas sobre su veracidad, como las inconsistencias en los nombres de los candidatos y la atribución del estudio a una empresa que no aparece inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no tiene RUC registrado ante la Sunat y tampoco cuenta con presencia en redes sociales. Dichas irregularidades indican que la información difundida no cuenta con respaldo.

