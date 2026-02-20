HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

El nuevo presidente interino fue elegido con 64 votos. Palacios comentó que la izquierda nunca ha tenido esa cantidad de congresistas en el Parlamento.

Rosa María Palacios señaló que la derecha tuvo que votar por Balcázar para que pueda ser ganador; de lo contrario, no se habría llegado a 64 votos.
Rosa María Palacios señaló que la derecha tuvo que votar por Balcázar para que pueda ser ganador; de lo contrario, no se habría llegado a 64 votos. | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre la reciente elección del nuevo presidente del Congreso y presidente interino de la República, José María Balcázar, quien fue elegido con votos del Parlamento. Palacios criticó que los legisladores se culpen entre sí por la elección de Balcázar y dijo que el voto es secreto por lo que no se puede asegurar cómo votaron las bancadas y lo máximo que se podrían hacer son simulaciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

"La elección del presidente José María Balcázar ha estado marcada por la controversia porque resulta que ayer, todo el día, al señor Balcázar nadie lo eligió o no lo eligieron los 64 congresistas que lo eligieron. El voto es secreto, no se sabe quién votó por él. Lo que se pueden hacer son simulaciones (...) Inmediatamente ayer APP sacó un comunicado diciendo que ellos no habían votado por Balcázar. El señor Salhuana dijo que podía garantizar que 14 habían votado por Alva. La izquierda en el Congreso no ha tenido 64 votos ni con Castillo en el poder. Nunca. Por lo tanto, Balcázar es elegido con votos de la derecha. Del pacto", señaló.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: El indulto a Pedro Castillo: pide formalmente gracia presidencial a José María Balcázar

Además, Palacios habló sobre el indulto al expresidente Pedro Castillo y aclaró que el exmandatario no puede ser indultado debido a que aún no cuenta con una sentencia firme, sino en primera instancia. Y que sería muy improbable que Castillo retire su apelación porque se jugaría mucho sin tener la certeza de que el ahora presidente le conceda el indulto.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"El señor Balcázar ha dicho que no está en la agenda el indulto. Pero, Castillo ya había solicitado formalmente el indulto (...) ayer se publicó el reglamento que regula las gracias presidenciales. Castillo no puede ser indultado ahora, y él no está sentenciado en última y definitiva instancia porque él ha apelado la condena que se le impuso. Si él renuncia hoy a la apelación, se la juega. No va a dejar de apelar, pues", agregó.

RMP sobre congresista Jáuregui: "Abolió la educación sexual para tener niñas embarazadas para su albergue"

RMP sobre congresista Jáuregui: "Abolió la educación sexual para tener niñas embarazadas para su albergue"

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

RMP sobre encarcelación de 'El Monstruo': "Si a cada cabecilla lo meten a la Base Naval, va a quedar chiquita"

RMP sobre encarcelación de 'El Monstruo': "Si a cada cabecilla lo meten a la Base Naval, va a quedar chiquita"

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

