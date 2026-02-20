Rosa María Palacios señaló que la derecha tuvo que votar por Balcázar para que pueda ser ganador; de lo contrario, no se habría llegado a 64 votos. | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios señaló que la derecha tuvo que votar por Balcázar para que pueda ser ganador; de lo contrario, no se habría llegado a 64 votos. | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre la reciente elección del nuevo presidente del Congreso y presidente interino de la República, José María Balcázar, quien fue elegido con votos del Parlamento. Palacios criticó que los legisladores se culpen entre sí por la elección de Balcázar y dijo que el voto es secreto por lo que no se puede asegurar cómo votaron las bancadas y lo máximo que se podrían hacer son simulaciones.

"La elección del presidente José María Balcázar ha estado marcada por la controversia porque resulta que ayer, todo el día, al señor Balcázar nadie lo eligió o no lo eligieron los 64 congresistas que lo eligieron. El voto es secreto, no se sabe quién votó por él. Lo que se pueden hacer son simulaciones (...) Inmediatamente ayer APP sacó un comunicado diciendo que ellos no habían votado por Balcázar. El señor Salhuana dijo que podía garantizar que 14 habían votado por Alva. La izquierda en el Congreso no ha tenido 64 votos ni con Castillo en el poder. Nunca. Por lo tanto, Balcázar es elegido con votos de la derecha. Del pacto", señaló.

Además, Palacios habló sobre el indulto al expresidente Pedro Castillo y aclaró que el exmandatario no puede ser indultado debido a que aún no cuenta con una sentencia firme, sino en primera instancia. Y que sería muy improbable que Castillo retire su apelación porque se jugaría mucho sin tener la certeza de que el ahora presidente le conceda el indulto.

"El señor Balcázar ha dicho que no está en la agenda el indulto. Pero, Castillo ya había solicitado formalmente el indulto (...) ayer se publicó el reglamento que regula las gracias presidenciales. Castillo no puede ser indultado ahora, y él no está sentenciado en última y definitiva instancia porque él ha apelado la condena que se le impuso. Si él renuncia hoy a la apelación, se la juega. No va a dejar de apelar, pues", agregó.