Luego de aparecer en los archivos oficiales del caso Jeffrey Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el economista Hernando de Soto declaró que no mantiene relación alguna con el empresario condenado por delitos sexuales.

De Soto aseguró que su mención se debe a su participación en foros internacionales, en los que —según indicó— pudo haber conversado con algún colaborador del magnate condenado. “Yo niego categóricamente relación alguna con el señor. Nunca he sido parte de esa vida ni he estado en su casa (…)”, afirmó en conversación con La República.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En relación con la alusión en un segundo correo, en el que se menciona un viaje junto a Clinton a África, que habría sido organizado por Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y vinculada a su red de trata de menores, De Soto dijo recordar ese viaje, pero afirmó que en esa ocasión no tuvo ningún vínculo con Maxwell.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“He podido verla quizá en alguna kermés, pero nunca he sabido quién era esa persona ni he entablado relación con ella”, dijo el economista a este medio.

¿Por qué Hernando de Soto aparece en los papeles de Epstein?

Hernando de Soto aparece mencionado en documentos incorporados como evidencia en procesos judiciales vinculados al fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de delitos de tráfico y explotación sexual de menores, así como a personas de su entorno. Uno de los archivos corresponde a un correo electrónico enviado a Epstein el 1 de febrero de 2010 por un remitente no identificado, en el que se relata un encuentro con el excandidato presidencial peruano.

En el mensaje, el interlocutor expresa una opinión crítica sobre De Soto, a quien califica de “decepcionante” y cuestiona su prestigio académico, además de referir una invitación personal que considera inapropiada. Tras ese comentario, el remitente menciona su interés en trámites de patentes en otros países. La respuesta de Epstein se limita a una breve alusión a la ciudad de Nueva York, sin mayores detalles sobre el contenido del intercambio.

No es la única vez que el nombre del economista figura en los archivos del caso. En un correo de septiembre de 2002, enviado por un usuario identificado como “DavidSlade” a Ghislaine Maxwell, se consigna a De Soto como parte de una comitiva que habría acompañado al entonces expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en un viaje por África. En esa lista también aparecen otras figuras públicas, como el actor Kevin Spacey y el empresario Casey Wasserman, vinculados al tramo entre Accra y Kumasi, en Ghana.