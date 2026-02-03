HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     
Política

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

El economista y excandidato presidencial aseguró a La República que su mención responde a su participación en foros internacionales y a un viaje con el expresidente estadounidense Bill Clinton.

Hernando de Soto negó vínculos con Jeffrey Epstein | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Hernando de Soto negó vínculos con Jeffrey Epstein | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Luego de aparecer en los archivos oficiales del caso Jeffrey Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el economista Hernando de Soto declaró que no mantiene relación alguna con el empresario condenado por delitos sexuales.

Únete a nuestro canal de política y economía

De Soto aseguró que su mención se debe a su participación en foros internacionales, en los que —según indicó— pudo haber conversado con algún colaborador del magnate condenado. “Yo niego categóricamente relación alguna con el señor. Nunca he sido parte de esa vida ni he estado en su casa (…)”, afirmó en conversación con La República.

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

lr.pe

En relación con la alusión en un segundo correo, en el que se menciona un viaje junto a Clinton a África, que habría sido organizado por Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y vinculada a su red de trata de menores, De Soto dijo recordar ese viaje, pero afirmó que en esa ocasión no tuvo ningún vínculo con Maxwell.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“He podido verla quizá en alguna kermés, pero nunca he sabido quién era esa persona ni he entablado relación con ella”, dijo el economista a este medio.

¿Por qué Hernando de Soto aparece en los papeles de Epstein?

Hernando de Soto aparece mencionado en documentos incorporados como evidencia en procesos judiciales vinculados al fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de delitos de tráfico y explotación sexual de menores, así como a personas de su entorno. Uno de los archivos corresponde a un correo electrónico enviado a Epstein el 1 de febrero de 2010 por un remitente no identificado, en el que se relata un encuentro con el excandidato presidencial peruano.

PUEDES VER: Denuncian a empresario Zhihua Yang, cercano a José Jerí, por presunta minería ilegal en Cajamarca

lr.pe

En el mensaje, el interlocutor expresa una opinión crítica sobre De Soto, a quien califica de “decepcionante” y cuestiona su prestigio académico, además de referir una invitación personal que considera inapropiada. Tras ese comentario, el remitente menciona su interés en trámites de patentes en otros países. La respuesta de Epstein se limita a una breve alusión a la ciudad de Nueva York, sin mayores detalles sobre el contenido del intercambio.

No es la única vez que el nombre del economista figura en los archivos del caso. En un correo de septiembre de 2002, enviado por un usuario identificado como “DavidSlade” a Ghislaine Maxwell, se consigna a De Soto como parte de una comitiva que habría acompañado al entonces expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en un viaje por África. En esa lista también aparecen otras figuras públicas, como el actor Kevin Spacey y el empresario Casey Wasserman, vinculados al tramo entre Accra y Kumasi, en Ghana.

Notas relacionadas
Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

LEER MÁS
"La voz de su amo": Carlincatura satiriza sobre la cercanía entre Progresemos y Antauro Humala

"La voz de su amo": Carlincatura satiriza sobre la cercanía entre Progresemos y Antauro Humala

LEER MÁS
Hernando de Soto renuncia a Progresemos: “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado si se alberga personajes cuestionados?”

Hernando de Soto renuncia a Progresemos: “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado si se alberga personajes cuestionados?”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

LEER MÁS
La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

LEER MÁS
Las amigas de José Jerí obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho

Las amigas de José Jerí obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los 'Húsares de Junín'

Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

Bajo el capó: cómo Exness ofrece ejecución rápida y precisa

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025