HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

Censuraron a José Jerí: ¿quién asumirá la presidencia? | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Susel Paredes sobre elección de nuevo presidente: "Debería ser alguien que no mienta y no tenga ese problema insaciable"

Tras la vacancia del presidente interino, José Jerí, la congresista del Bloque Democrático Popular manifestó cuál debe ser el perfil del nuevo mandatario.

Susel Paredes señala cuál debe ser el perfil del nuevo presidente. Foto: Ojo Público
Susel Paredes señala cuál debe ser el perfil del nuevo presidente. Foto: Ojo Público | Foto: Ojo Público | Foto: Ojo Público

La congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular dijo que el perfil de quien podría asumir la presidencia debe ser una persona que no ponga por encima sus intereses privados. Esto tras la vacancia del presidente interino José Jerí, quien fue censurado este martes 17 de febrero durante el Pleno extraordinario del Congreso de la República, con 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

"La propuesta de la Mesa Directiva, lo demás queda igual a menos que se censure a cada uno. Elegimos a un nuevo presidente del Congreso y se va al Palacio de Gobierno. El perfil debiera ser alguien que no robe, que no mienta, que no tenga ese problema insaciable, ya saben a qué me refiero y que sea una persona que no se reúna con proveedores del Estado. Eso tenemos que buscar en las personas que propongamos. Se tiene que estudiar, somos 130. La gente que le apunte la placa al fujimorismo que son los que apoyan a Jerí", señaló ante la prensa.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

lr.pe

Fueron siete mociones de censura en contra de Jerí las que fueron admitidas para el debate que se desarrolló. Estas fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque, Elias Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría, quienes cuestionaban la poca transparencia de Jerí al tener reuniones clandestinas con empresarios chinos y las visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones.

Pese a que la parlamenta Ana Zegarra, planteó en un primer momento votar por una cuestión de orden, para que en vez de tramitarse dichas mociones, se active el procedimiento de vacancia, se terminó debatiendo la moción de censura ya que su pedido fue rechazado por la mayoría de congresistas presentes.

PUEDES VER: Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

lr.pe

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Hasta ahora, Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José María Balcázar figuran como candidatos para presidir la Mesa Directiva del Congreso y reemplazar a José Jerí, quien fue censurado esta tarde. El nombre de Alva venía circulando desde semanas atrás, ya que Acción Popular es una de las bancadas que no presentará lista propia en esta elección.

La postulación de Héctor Acuña fue la primera en formalizarse, al ser enviada a la Oficialía Mayor con la firma del vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya. Posteriormente se presentó la candidatura de Maricarmen Alva, respaldada por el vocero del partido de la lampa, Edwin Martínez.

En tanto, la lista de Édgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, fue registrada con la firma de la vocera Ruth Luque. Finalmente, alrededor de las 17:30 horas se informó que la cuarta candidatura corresponde a José María Balcázar, por la bancada de Perú Libre.

Notas relacionadas
López-Chau exige la renuncia de José Jerí, pero no pide que sea reemplazado por Susel Paredes

López-Chau exige la renuncia de José Jerí, pero no pide que sea reemplazado por Susel Paredes

LEER MÁS
Actor Carlos Gassols recibe distinción del Congreso por su carrera artística y agradece: “Un impulso para continuar aportando a mis 96 años”

Actor Carlos Gassols recibe distinción del Congreso por su carrera artística y agradece: “Un impulso para continuar aportando a mis 96 años”

LEER MÁS
Susel Paredes anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima con Ahora Nación

Susel Paredes anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima con Ahora Nación

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

LEER MÁS
Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 17 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores? Alineaciones confirmadas

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Política

Congresista Edgar Reymundo es candidato a la presidencia por Bloque Democrático

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta: “Perdería con todos los candidatos, y el fujimorismo lo sabe”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista Edgar Reymundo es candidato a la presidencia por Bloque Democrático

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta: “Perdería con todos los candidatos, y el fujimorismo lo sabe”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025