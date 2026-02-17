La congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular dijo que el perfil de quien podría asumir la presidencia debe ser una persona que no ponga por encima sus intereses privados. Esto tras la vacancia del presidente interino José Jerí, quien fue censurado este martes 17 de febrero durante el Pleno extraordinario del Congreso de la República, con 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

"La propuesta de la Mesa Directiva, lo demás queda igual a menos que se censure a cada uno. Elegimos a un nuevo presidente del Congreso y se va al Palacio de Gobierno. El perfil debiera ser alguien que no robe, que no mienta, que no tenga ese problema insaciable, ya saben a qué me refiero y que sea una persona que no se reúna con proveedores del Estado. Eso tenemos que buscar en las personas que propongamos. Se tiene que estudiar, somos 130. La gente que le apunte la placa al fujimorismo que son los que apoyan a Jerí", señaló ante la prensa.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

Fueron siete mociones de censura en contra de Jerí las que fueron admitidas para el debate que se desarrolló. Estas fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque, Elias Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría, quienes cuestionaban la poca transparencia de Jerí al tener reuniones clandestinas con empresarios chinos y las visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones.

Pese a que la parlamenta Ana Zegarra, planteó en un primer momento votar por una cuestión de orden, para que en vez de tramitarse dichas mociones, se active el procedimiento de vacancia, se terminó debatiendo la moción de censura ya que su pedido fue rechazado por la mayoría de congresistas presentes.

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Hasta ahora, Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José María Balcázar figuran como candidatos para presidir la Mesa Directiva del Congreso y reemplazar a José Jerí, quien fue censurado esta tarde. El nombre de Alva venía circulando desde semanas atrás, ya que Acción Popular es una de las bancadas que no presentará lista propia en esta elección.

La postulación de Héctor Acuña fue la primera en formalizarse, al ser enviada a la Oficialía Mayor con la firma del vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya. Posteriormente se presentó la candidatura de Maricarmen Alva, respaldada por el vocero del partido de la lampa, Edwin Martínez.

En tanto, la lista de Édgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, fue registrada con la firma de la vocera Ruth Luque. Finalmente, alrededor de las 17:30 horas se informó que la cuarta candidatura corresponde a José María Balcázar, por la bancada de Perú Libre.