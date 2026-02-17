HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

Durante la sesión del Pleno extraordinario, la congresista presentó una cuestión de orden para que no se vote la moción de censura contra el presidente.

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura
José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

La congresista Ana Zegarra Saboya visitó la secretaría general del despacho presidencial el lunes último 16 de febrero, horas antes de la sesión del Pleno extraordinario en la que presentó una cuestión de orden para que no se vote la moción de censura contra el presidente José Jerí por las reuniones con empresarios chinos.

De acuerdo con el registro de Transparencia del despacho presidencial, la legisladora se presentó a las 4.56 p.m. y se retiró a las 9.32 p.m.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Posteriormente, durante su participación en el Pleno, Zegarra Saboya argumentó que el proceso correspondiente para impulsar la salida del mandatario es una vacancia y no una censura.

"Dado el análisis de los hechos, estos se han dado como presidente de la republica, no presidente del Congreso. ¿Que podemos decir? ¿Qué en una sola persona residen dos poderes del Estado? (…) De hacerlo, estaríamos cometiendo un error constitucional nosotros mismos. (…) Del mismo modo, se debe convocar al presidente a hacer uso de su uso de la palabra", argumentó.

