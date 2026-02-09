Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

La congresista Flor Pablo conversó el día de hoy con la conductora de ‘Arde Troya, Juliana Oxenford, y aprovechó para opinar sobre el cuestionable caso de la parlamentaria Milagros Aguayo y su albergue para niñas víctimas de violación, con lo cual estaría “normalizando” estos “hechos crueles”. “En realidad acá hay una utilización perversa y totalmente cruel de parte de este sector, porque representa a un sector. Cómo puedes querer mostrar una historia y romantizar el embarazo de niñas y adolescentes, como si estuviera bien”, dijo.

La exministra de Educación refirió que internacionalmente ya hemos sido juzgados por “hacer las cosas mal” ante esta problemática de las menores víctimas de abuso, en la que se debería habilitar el protocolo de interrupción del embarazo. “Este es un acto totalmente cruel, exponer a las niñas que han sido ya violentadas, las obligan a desarrollar su embarazo y tener un hijo como si fueran un trofeo de la vida. Por favor, hay que reaccionar y dejar de normalizar la violencia”.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa línea, Pablo señaló directamente tanto al Ministerio Público como al actual fiscal de la nación, Tomás Gálvez, por no tomar atención ni hacer nada en cuanto a las denuncias de las niñas awajún y wampis que han sido víctimas de abuso. Los acusó también de ir en contra de sus “derechos” y seguir garantizando “impunidad” en esas zonas. “Acá pareciera que no pasa nada, que la violencia sexual a la que son sometidas estas niñas, nuestras niñas, porque esto puede pasarle a cualquiera, a la hija, sobrina o alumna de uno. Y ese dolor no cala ni siquiera en lo más externo de la sensibilidad de las autoridades”, reclamó enérgicamente durante la entrevista.

Asimismo, manifestó estar más que indignada, ya que habría intentado comunicarse con el presidente de la república, José Jerí, para tratar esta problemática sin tener respuesta alguna. “En lugar de estar ahora celebrando su cumpleaños, hacer tanto show y tanta sinvergüenzura de reunirse con uno y con otro; por favor, que se haga una y convoque a un Consejo de Estado cuando ni siquiera se necesitaría con este tema… Apelo también a la ministra de Economía, siendo mujer, cómo dejan sin financiamiento a estas niñas”, exigió la congresista.