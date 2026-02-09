HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

La congresista Flor Pablo criticó el caso del albergue de la parlamentaria Milagros Aguayo y alertó, asimismo, sobre la "normalización" de la violencia hacia niñas víctimas de abuso.

Flor Pablo exigió a las autoridades poner atención al tema de las menores abusadas. Foto: composición LR
Flor Pablo exigió a las autoridades poner atención al tema de las menores abusadas. Foto: composición LR

La congresista Flor Pablo conversó el día de hoy con la conductora de ‘Arde Troya, Juliana Oxenford, y aprovechó para opinar sobre el cuestionable caso de la parlamentaria Milagros Aguayo y su albergue para niñas víctimas de violación, con lo cual estaría “normalizando” estos “hechos crueles”. “En realidad acá hay una utilización perversa y totalmente cruel de parte de este sector, porque representa a un sector. Cómo puedes querer mostrar una historia y romantizar el embarazo de niñas y adolescentes, como si estuviera bien”, dijo. 

Únete a nuestro canal de política y economía

La exministra de Educación refirió que internacionalmente ya hemos sido juzgados por “hacer las cosas mal” ante esta problemática de las menores víctimas de abuso, en la que se debería habilitar el protocolo de interrupción del embarazo. “Este es un acto totalmente cruel, exponer a las niñas que han sido ya violentadas, las obligan a desarrollar su embarazo y tener un hijo como si fueran un trofeo de la vida. Por favor, hay que reaccionar y dejar de normalizar la violencia”. 

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, Pablo señaló directamente tanto al Ministerio Público como al actual fiscal de la nación, Tomás Gálvez, por no tomar atención ni hacer nada en cuanto a las denuncias de las niñas awajún y wampis que han sido víctimas de abuso. Los acusó también de ir en contra de sus “derechos” y seguir garantizando “impunidad” en esas zonas. “Acá pareciera que no pasa nada, que la violencia sexual a la que son sometidas estas niñas, nuestras niñas, porque esto puede pasarle a cualquiera, a la hija, sobrina o alumna de uno. Y ese dolor no cala ni siquiera en lo más externo de la sensibilidad de las autoridades”, reclamó enérgicamente durante la entrevista.

PUEDES VER: RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

lr.pe

Asimismo, manifestó estar más que indignada, ya que habría intentado comunicarse con el presidente de la república, José Jerí, para tratar esta problemática sin tener respuesta alguna. “En lugar de estar ahora celebrando su cumpleaños, hacer tanto show y tanta sinvergüenzura de reunirse con uno y con otro; por favor, que se haga una y convoque a un Consejo de Estado cuando ni siquiera se necesitaría con este tema… Apelo también a la ministra de Economía, siendo mujer, cómo dejan sin financiamiento a estas niñas”, exigió la congresista. 

Notas relacionadas
Congresista Flor Pablo denuncia que la JNJ blinda a presidente sentenciado por violencia familiar: "Es un mensaje de impunidad"

Congresista Flor Pablo denuncia que la JNJ blinda a presidente sentenciado por violencia familiar: "Es un mensaje de impunidad"

LEER MÁS
JNJ evalúa hoy el pedido de vacancia contra Gino Ríos: Flor Pablo pide que sesión sea pública

JNJ evalúa hoy el pedido de vacancia contra Gino Ríos: Flor Pablo pide que sesión sea pública

LEER MÁS
Gino Ríos, presidente de la JNJ, suma un nuevo pedido de vacancia desde el Congreso

Gino Ríos, presidente de la JNJ, suma un nuevo pedido de vacancia desde el Congreso

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

LEER MÁS
Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

LEER MÁS
RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

Es falso que el gobierno peruano haya pagado “indebidamente” US$250.000 a Indira Huilca: fue una reparación por vulnerar el debido proceso contra su padre

Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025