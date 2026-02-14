HOYSuscripcion LR Focus

Reabren Puente de los Suspiros este 14 de febrero por San Valentín
Política

Milagros Jáuregui impulsó 30 proyectos que limitan derechos de mujeres y población LGBTIQ+: seis ya son ley

Un reportaje de Salud con Lupa identifica una agenda legislativa sostenida en el Congreso que ya se tradujo en seis normas vigentes. Las iniciativas contaron con respaldo de varias bancadas y han generado alerta en organizaciones de derechos humanos y salud pública.

La congresista Milagros Jáuregui, quien recientemente ha estado en polémicas por haber expuesto públicamente a niñas abusadas sexualmente, ha impulsado o respaldado 30 proyectos de ley vinculados a educación sexual, familia, identidad de género y políticas públicas de salud reproductiva.

De ese conjunto, seis iniciativas ya fueron aprobadas y promulgadas, configurando un cambio normativo que, según especialistas y colectivos civiles, restringe el acceso a información, servicios y reconocimiento de derechos para niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El reportaje hecho por el portal Salud con Lupa documenta que estas propuestas avanzaron con el apoyo de bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, lo que permitió consolidar mayorías en comisiones y el Pleno.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

lr.pe

Seis normas vigentes y sus principales efectos

1) Restricciones a contenidos de educación sexual integral (ESI).
Una de las normas aprobadas establece nuevos lineamientos para materiales educativos y participación de padres de familia en la revisión de contenidos. Expertos en salud pública advierten que la medida puede limitar información científica sobre prevención de embarazo adolescente, consentimiento y diversidad, al supeditar contenidos a criterios no técnicos.

2) Cambios en protocolos de atención para salud sexual y reproductiva.
Otra ley introduce modificaciones administrativas que, según organizaciones médicas, añaden barreras de acceso a servicios vinculados al aborto terapéutico permitido por la legislación peruana. Las críticas apuntan a mayores requisitos y demoras que impactan especialmente en zonas rurales.

3) Regulaciones sobre enfoque de género en políticas públicas.
Se aprobó una norma que redefine o condiciona el uso del enfoque de género en programas estatales. Especialistas sostienen que la redacción ambigua puede debilitar instrumentos para prevenir violencia basada en género y desigualdades estructurales.

4) Disposiciones relativas a identidad de género en registros y trámites.
Una de las iniciativas limita procedimientos administrativos vinculados al reconocimiento de identidad de género, restringiendo vías para el ajuste de datos en documentos oficiales. Colectivos LGBTIQ+ señalan que la medida incrementa la exposición a discriminación en servicios públicos.

5) Modificaciones en lineamientos de prevención de violencia en el ámbito escolar.
La norma introduce cambios en protocolos de intervención y materiales preventivos. Organizaciones de niñez advierten que la reducción de contenidos específicos sobre violencia de género y diversidad puede afectar la detección temprana y la protección de estudiantes.

6) Ajustes a políticas de protección familiar y participación comunitaria.
La sexta ley prioriza determinados criterios de “protección familiar” en programas estatales y mecanismos de participación social. Analistas señalan que su aplicación podría desplazar enfoques de derechos individuales por marcos más restrictivos en educación y salud.

PUEDES VER: Moción de censura contra José Jerí: lista de congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

lr.pe

Respaldo político y debate público

El avance de estas normas no se explica por una sola bancada. El reportaje consigna votaciones y respaldos cruzados de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, lo que refleja la similitud de pensamiento de sectores conservadores en temas de género y familia.

Por su parte, promotores de las iniciativas sostienen que las normas buscan fortalecer la participación de las familias en la educación, ordenar políticas públicas y proteger valores culturales. El debate, por tanto, se ha trasladado también al terreno constitucional, donde juristas discuten la compatibilidad de algunas disposiciones con estándares de derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado peruano.

Organizaciones de mujeres y colectivos LGBTIQ+ reportan efectos prácticos como reducción de contenidos preventivos en escuelas, mayor incertidumbre en la atención de salud reproductiva y obstáculos administrativos para el reconocimiento de identidad.

