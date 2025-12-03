Alejandro Clavier (dramaturgo de la obra San Bartolo), nos habla de Cariño malo, una obra que se sitúa en los años 60, cuando Silvio, un hombre de 40 años, decide dejar su casa para vivir libremente y consigue trabajo en una radionovela.

Clavier señala que una historia, desde la mirada queer, es importante en tiempos en que el discurso conservador y de prejuicios desde la clase política. “Estamos viviendo una vuelta a valores inmóviles: la religión católica recuperando centralidad. En ese contexto, Cariño Malo aparece como una obra que también mira hacia lo primitivo, hacia ese regreso a lo clásico, pero lo hace desde otro lugar: desde la violencia de la palabra. En tiempos en que lo conservador avanza, una obra como esta insiste en la libertad de decir lo que no debería decirse. Ese gesto, ahora, tiene un valor político y emocional enorme”, declara a La República.

La obra tiene el horario de 10:30 p. m. en el CCPUCP. “Creemos que responde a que es una obra con un contenido más retador para el público. Eso la ubica en una franja alternativa. Me gusta pensar que es también la hora en la que la gente va a la peña. Como en la obra aparecen referencias que dialogan con la música criolla, el horario se vuelve parte del clima”.