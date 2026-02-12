Condorcanqui: comunidades anuncian marcha para el 13 de febrero tras cierre de fiscalías especializadas

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía. Foto: LR

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía. Foto: LR

Rosamery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, anunció una gran movilización para este viernes 13 de febrero para exigir al Ministerio Público la reactivación de las fiscalías especializadas que fueron cerradas por falta de presupuesto. Esto pese a que existen más de 800 casos de abuso sexual contra menores en la provincia que siguen en la impunidad.

Y es que el Ministerio Público cerró dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales en Nieva, Río Santiago y El Cenepa por falta de presupuesto. Esto significa que actualmente solo hay una fiscalía para atender más de 800 casos reportados desde 2010.

“Denunciamos públicamente al Estado peruano por desarticular el sistema de justicia para los niños. Niñas sufren todos los días violencia y son contagiadas con VIH; niñas que mueren sin tener acceso a la justicia. Por eso, este 13 de febrero haremos una marcha pacífica”, señaló Pioc.

Asimismo, convocó a toda la población a sumarse a esta movilización para alzar la voz por las niñas, niños y adolescentes de Condorcanqui.

También advirtió que, si luego de esta marcha no obtienen resultados positivos, tomarán medidas concretas mediante la “justicia ancestral”.

“Convocamos a todos a esta marcha. Las niñas nos necesitan y el pueblo awajún y wampis alzará su voz. Nosotros también somos peruanos. Si a partir de la marcha no se activa el sistema de protección, nosotras, las mujeres organizadas, tomaremos acciones con la justicia ancestral”, afirmó.

Cámara Gessel en riesgo

Lo grave es que el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera de la provincia, ya que dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.

De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.

Cifras aumentan

Las cifras siguen aumentando. En 2024 se registraron 93 casos de abuso sexual contra menores; en 2025, 87 casos; y, lamentablemente, en 2026 ya se ha reportado un caso, de acuerdo con la UGEL.

Las autoridades en Lima parece no importarles que en Condorcanqui, Amazonas, se registra, en promedio, seis denuncias al mes de abuso sexual contra menores.