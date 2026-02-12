HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Política

Condorcanqui: comunidades anuncian marcha para el 13 de febrero tras cierre de fiscalías especializadas

Rosamery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, anunció una movilización para este 13 de febrero para exigir la reactivación de las fiscalías especializadas que fueron cerradas por el Ministerio Público por falta de presupuesto, pese a que existen más de 800 casos de abuso sexual contra menores en Condorcanqui.

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía. Foto: LR
800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía. Foto: LR

Rosamery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, anunció una gran movilización para este viernes 13 de febrero para exigir al Ministerio Público la reactivación de las fiscalías especializadas que fueron cerradas por falta de presupuesto. Esto pese a que existen más de 800 casos de abuso sexual contra menores en la provincia que siguen en la impunidad.

Únete a nuestro canal de política y economía

Y es que el Ministerio Público cerró dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales en Nieva, Río Santiago y El Cenepa por falta de presupuesto. Esto significa que actualmente solo hay una fiscalía para atender más de 800 casos reportados desde 2010.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

lr.pe

“Denunciamos públicamente al Estado peruano por desarticular el sistema de justicia para los niños. Niñas sufren todos los días violencia y son contagiadas con VIH; niñas que mueren sin tener acceso a la justicia. Por eso, este 13 de febrero haremos una marcha pacífica”, señaló Pioc.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, convocó a toda la población a sumarse a esta movilización para alzar la voz por las niñas, niños y adolescentes de Condorcanqui.

También advirtió que, si luego de esta marcha no obtienen resultados positivos, tomarán medidas concretas mediante la “justicia ancestral”.

“Convocamos a todos a esta marcha. Las niñas nos necesitan y el pueblo awajún y wampis alzará su voz. Nosotros también somos peruanos. Si a partir de la marcha no se activa el sistema de protección, nosotras, las mujeres organizadas, tomaremos acciones con la justicia ancestral”, afirmó.

PUEDES VER: Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Cámara Gessel en riesgo

Lo grave es que el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera de la provincia, ya que dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.

De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.

Cifras aumentan

Las cifras siguen aumentando. En 2024 se registraron 93 casos de abuso sexual contra menores; en 2025, 87 casos; y, lamentablemente, en 2026 ya se ha reportado un caso, de acuerdo con la UGEL.

Las autoridades en Lima parece no importarles que en Condorcanqui, Amazonas, se registra, en promedio, seis denuncias al mes de abuso sexual contra menores.

Notas relacionadas
Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

LEER MÁS
800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

LEER MÁS
Condorcanqui: más de 800 casos de abuso sexual infantil en riesgo tras despidos en fiscalía especializada

Condorcanqui: más de 800 casos de abuso sexual infantil en riesgo tras despidos en fiscalía especializada

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

LEER MÁS
Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

LEER MÁS
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Condorcanqui: comunidades anuncian marcha para el 13 de febrero tras cierre de fiscalías especializadas

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025