Un tenso momento se vivió durante una reciente entrevista en el programa streaming Mostritos y Pirañas cuando Juan José Santiváñez, exministro del Interior del Gobierno de Dina Boluarte, y ahora candidato al Senado con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), acusó a la periodista Claudia Chiroque de “no saber derecho” tras una pregunta incómoda.

"¿Si usted es elegido senador estaría dispuesto a renunciar a su inmunidad para que se le investigue los hechos mientras usted fue ministro?) Yo entiendo que la falta de estudios en derecho te hace ejercer ese error (No me falte el respeto, ofenderme no responderá la pregunta) ¿Ejerces? Probablemente porque no litigas, lógicamente no conoces los derechos", dijo Santiváñez.

Lejos de retroceder, Chiroque respondió con firmeza y lo encaró en vivo al marcar distancia frente al intento de descalificación personal del candidato al Senado. "Yo le estoy diciendo cuál debería ser la conducta procesal de alguien que está investigado. ¿Quién es usted para decir que si uno no litiga ya dejó de ser abogado?", contestó.

Cabe recordar que Santiváñez fue parte de la gestión de Dina Boluarte, uno de los periodos más cuestionados del Ejecutivo por el uso de la fuerza policial y militar, así como por las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos tras las protestas que sacudieron el país desde fines de 2022 e inicios de 2023 y que dejó decenas de muertos.

Su gestión ministerial estuvo marcada por atacar en varias oportunidades a la prensa y aumento de la criminalidad. Además, Santiváñez fue cuestionado por defender el accionar policial en protestas, minimizar denuncias por uso excesivo de la fuerza y por su cercanía con sectores que promovían una narrativa de criminalización de la protesta social.

Otro de los principales cuestionamientos que arrastra Santiváñez está vinculado al caso del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Capitán Culebra'. El oficial denunció públicamente presuntas presiones e injerencias indebidas dentro de la Policía Nacional y entregó audios en los que se escucha a Santiváñez, cuando aún no era ministro, en el que supuestamente se refiere a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y a la necesidad de “controlar” o desplazar a determinados mandos.