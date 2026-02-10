HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 10 de febrero | LR+ Noticias

Política

Juan José Santiváñez desacredita a periodista tras pregunta incómoda: “No conoces los derechos”

El exministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte intentó desacreditar a la periodista Claudia Chiroque durante una entrevista. Santiváñez postula al Senado con el partido de César Acuña.

Juan Santiváñez contesta de mala manera a periodista.
Juan Santiváñez contesta de mala manera a periodista. | Foto: captura Mostritos y Pirañas

Un tenso momento se vivió durante una reciente entrevista en el programa streaming Mostritos y Pirañas cuando Juan José Santiváñez, exministro del Interior del Gobierno de Dina Boluarte, y ahora candidato al Senado con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), acusó a la periodista Claudia Chiroque de “no saber derecho” tras una pregunta incómoda.

Únete a nuestro canal de política y economía

"¿Si usted es elegido senador estaría dispuesto a renunciar a su inmunidad para que se le investigue los hechos mientras usted fue ministro?) Yo entiendo que la falta de estudios en derecho te hace ejercer ese error (No me falte el respeto, ofenderme no responderá la pregunta) ¿Ejerces? Probablemente porque no litigas, lógicamente no conoces los derechos", dijo Santiváñez.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: JEE inicia procedimiento sancionador que podría excluir a José Williams por omitir sentencia en su hoja de vida

lr.pe

Lejos de retroceder, Chiroque respondió con firmeza y lo encaró en vivo al marcar distancia frente al intento de descalificación personal del candidato al Senado. "Yo le estoy diciendo cuál debería ser la conducta procesal de alguien que está investigado. ¿Quién es usted para decir que si uno no litiga ya dejó de ser abogado?", contestó.

Cabe recordar que Santiváñez fue parte de la gestión de Dina Boluarte, uno de los periodos más cuestionados del Ejecutivo por el uso de la fuerza policial y militar, así como por las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos tras las protestas que sacudieron el país desde fines de 2022 e inicios de 2023 y que dejó decenas de muertos.

PUEDES VER: RMP a Renovación Popular sobre abusos a niñas: “No resuelve este problema porque no cree en la vida ni en la familia”

lr.pe

Su gestión ministerial estuvo marcada por atacar en varias oportunidades a la prensa y aumento de la criminalidad. Además, Santiváñez fue cuestionado por defender el accionar policial en protestas, minimizar denuncias por uso excesivo de la fuerza y por su cercanía con sectores que promovían una narrativa de criminalización de la protesta social.

Otro de los principales cuestionamientos que arrastra Santiváñez está vinculado al caso del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Capitán Culebra'. El oficial denunció públicamente presuntas presiones e injerencias indebidas dentro de la Policía Nacional y entregó audios en los que se escucha a Santiváñez, cuando aún no era ministro, en el que supuestamente se refiere a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y a la necesidad de “controlar” o desplazar a determinados mandos.

Notas relacionadas
Fiscalía archiva investigación contra candidato Juan José Santiváñez por audio contra Marco Sifuentes

Fiscalía archiva investigación contra candidato Juan José Santiváñez por audio contra Marco Sifuentes

LEER MÁS
Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

LEER MÁS
Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La pugna entre China y EE. UU. se traslada a América Latina, advierte Mirko Lauer

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest HOY por la fase previa de la Copa Libertadores?

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

RMP a Renovación Popular sobre abusos a niñas: “No resuelve este problema porque no cree en la vida ni en la familia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan José Santiváñez desacredita a periodista tras pregunta incómoda: “No conoces los derechos”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025