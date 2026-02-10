Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa
Los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra también han denunciado lo mismo, alegando presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad.
La defensa del expresidente Pedro Castillo denunció a Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, y Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, por la difusión de imágenes suyas captadas durante una requisa realizada por funcionarios de la institución el domingo 8 de febrero.