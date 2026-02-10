¿Cárcel “dorada”?, por Guido Croxatto y Eugenio Raúl Zaffaroni

* Croxatto es abogado internacional de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra

En plena recta final de las elecciones, un medio conservador limeño pudo exhibir las condiciones personales de vida de cada interno de Barbadillo. Hasta su ropa interior. Esta violación a su privacidad es una afrenta (más) a sus derechos, que vienen siendo vulnerados desde el comienzo. Mostraron a Vizcarra o Castillo en sus reductos, sentados, con sus pertenencias, mostrando como “dorado” un encierro inconstitucional (en el caso de ellos dos, al menos; no me pronuncio aún sobre los casos de Humala o Toledo, que pulía zapatos y terminó siendo famoso por su avión parrandero).

Un presidente mal vacado, que no fue destituido conforme a la ley, no tiene “privilegios”: debiera estar en el Palacio, gobernando, porque para eso fue votado, o ser sometido a un proceso de vacancia constitucional, conforme mandan las normas, en todo caso (pretensión mínima si rige en el país la “seguridad jurídica”). Vizcarra, por su parte, denunció que fueron sus dos hijas a visitarlo el sábado y no las dejaron entrar a ambas: tuvo que elegir a una. No solo no se trata de un encierro “dorado”, sino de un recorte inconstitucional de derechos.

Castillo está mal vacado, mal procesado y mal condenado, y hace tres años que no puede ver a sus dos hijos y a su mujer, exiliados en México. ¿Quién se hará responsable después de este atropello? El tiempo no vuelve para atrás. Han violado sus derechos políticos como mandatario, los de sus electores (que vieron su decisión estafada, porque nadie continuó las políticas de Castillo, su programa de gobierno; Boluarte se alió con quienes fueron derrotados en las urnas, que gobiernan de facto el país, contrariando la voluntad electoral), pero también sus derechos civiles como padre.

Fue detenido en la calle, al parecer, por una “llamada”. Eso declaró el policía que lo detuvo en el juicio. Pero en una democracia un policía no detiene a un presidente en la calle. Alegaron una “flagrancia” de rebelión, delito que la propia fiscalía reconoció no haber podido probar. Entonces, ¿por qué fue vacado si la rebelión no existió nunca? ¿Cuál fue la “flagrancia”? ¿Se puede entonces hablar de cárcel “dorada”, de privilegios?

Mostrar a los reos detenidos viola su intimidad. Es un derecho que toda persona tiene, también estando presa. Mostrar a los expresidentes del progresismo presos (salvo Vizcarra; llama un poco la atención el color de piel de todos, pareciera haber una “cuestión de piel” de por medio en el sistema penal peruano, una cuestión racial) no solo viola la Convención Americana, sino que es una forma de condicionar al electorado: así terminan los que no se “avienen”. Faltó que estuviera Delia Espinoza presa allí también, para completar el cuadro absurdo.

Pareciera que hay un solo poder funcionando en el Perú. La Justicia está de adorno. El Ejecutivo, también. El problema es que ese poder tiene un rechazo que se acerca al 92 %. Es paradójico y antidemocrático que un poder con altísimo rechazo social decida sobre el destino de las próximas elecciones, “inhabilitando” a todo opositor político, sea Vizcarra o sea Castillo. El mensaje es claro: por ir contra el Congreso —los dos— están donde están.

El primero, además, fue el responsable del referéndum que en 2018 concluyó con el rechazo a la bicameralidad. Ocho años más tarde, en una muestra más del desprecio a la voluntad electoral de los peruanos, el Congreso convoca a elecciones para llenar… la bicameralidad.

La cárcel dorada existe. Pero no es Barbadillo. Es la democracia “constitucional” peruana, que no está funcionando como debería. Esa es la verdadera “cárcel”. La estafa electoral recurrente a los votantes sureños. Repetida.

¿Por qué tanto miedo a que Martín Vizcarra se presente a elecciones? ¿Para qué perseguirlo y correrlo de esa manera abrupta? ¿Por qué sujetarlo a una cama antes de ser operado? ¿Porque podía ingresar al ballotage, acaso? Se tuvo que presentar su hermano. No muy distinto de los subterfugios que emplea la oposición perseguida en Venezuela. Allí también se encarcelan opositores. Se “inhabilita” cualquier oposición que haga ola. Cualquier fiscal que no se aviene con el régimen es destituido, como le sucedió a Delia Espinoza. Misma situación. Perú tiene un espejo donde mirarse.

Violar la intimidad de Martín Vizcarra o de Pedro Castillo no va a distraer a los peruanos que votaron contra la bicameralidad. Y ahora les piden que voten… la bicameralidad. Les toman el pelo. Por algo en todas las encuestas “lidera” la opción “voto en blanco”. Ningún político. Porque las elecciones van perdiendo sentido si siempre el resultado no es escuchado. Sea Castillo, mal vacado, o sea la bicameralidad. No se acepta el veredicto de las urnas.

Como dijo Lady Camones, mucho antes de la vacancia irregular (con 101 votos, cuando el piso legal es 104, no 101) de diciembre de 2022: “A Castillo le quedan uno o dos meses, no más”. Acababa de asumir el “cholo”. Nunca respetaron su triunfo. Como no respetaron el rechazo a la bicameralidad. Por eso Vizcarra y Castillo están presos. No por otra razón. Porque expresaron, con aciertos y errores, un camino con mayor respaldo social, crítico, en ambos casos, del Congreso peruano.

Es curioso que ahora la señal Willax y El Comercio se acuerden de “requisar” el penal, advirtiendo los “privilegios” que tiene un presidente vacado en forma inconstitucional (¿por qué no “requisan” el reglamento del Congreso?, podrían “requisar” el art. 89-A, inciso c; podrían “revisar” a fondo el art. 117 de la Constitución Política, soslayado por la prensa), pero nunca antes “requisaron” cuando había detenido otro personaje allí mismo, con bastante más “privilegios”. Incluso tenía salidas a un spa. Eso no lo mostraron. Se supo porque un aficionado en la calle decidió filmar a Alberto Fujimori de paseo.

(“Verificar quiénes son los reclusos, cuáles son sus movimientos…”, se lee). En el espacio de Pedro Castillo se han encontrado “un televisor, una cocina y otro aparato de radio”; a Vizcarra le encontraron una “radio” y un “ventilador”. Enorme “investigación” de la prensa. A Humala le encontraron un microondas. Detalles sin duda “reveladores”.

No han encontrado nada para incriminar. Como siempre. Les hubiera encantado, pero no han podido encontrar nada, como la fiscalía, repitiendo durante dos años la falsa imputación de “rebelión” contra Castillo, que terminó por reconocer que no existía, que no se podía probar. Aun así, se permiten pasar el “informe” mostrando los “privilegios”.

El tiempo no vuelve. El período constitucional usurpado por Boluarte antes, por Jeri ahora, tampoco. Los peruanos no votaron eso. Han sido estafados en su decisión política. De eso hay que hablar.