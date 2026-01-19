Fiscalía archiva investigación contra candidato Juan José Santiváñez por audio contra Marco Sifuentes

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, mediante una disposición, resolvió no formular una denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad. En esa decisión, la Fiscalía dio por concluidas de manera definitiva las investigaciones seguidas en agravio del periodista de La Encerrona, Marco Sifuentes, y del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo ‘Culebra’.

Asimismo, la disposición fiscal ordenó remitir copias certificadas y simples del expediente a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Penales de Lima para que actúe conforme a sus competencias.

De acuerdo con la resolución compartida en redes sociales por Sifuentes, la investigación quedó archivada definitivamente y no se remitirá ninguna denuncia constitucional al Congreso en contra de Santiváñez.

La investigación surgió a raíz de un audio difundido en el portal La Encerrona en junio del 2024, atribuido al exministro. En dicha grabación, se escucharía supuestamente a Santiváñez decir: “Controlen al hue$#n de La Encerrona”, en alusión a que sus investigaciones habrían generado incomodidad.

Marco Sifuentes se pronuncia tras archivo de investigación

En comunicación con La República, Sifuentes consideró que, con el archivo de la investigación contra Santiváñez, “se está cumpliendo a cabalidad una misión que es proteger al pacto”. Asimismo, recordó que Gálvez fue quien archivó la denuncia contra el presidente José Jerí por una presunta violación sexual a una mujer, y que disolvió los Equipos Especiales de la Fiscalía.

“En comparación, mi caso es mínimo, pero no por eso voy a dejar de reclamar algo que, evidentemente, va en contra de cualquier sentido de la justicia", expresó.

En esa misma línea, el periodista consideró que existió un direccionamiento en el archivo de las indagaciones. Además, rememoró que, anteriormente, se habían quejado de haber recibido una notificación de la Fiscalía que era ilegible sobre el peritaje de los audios.

“Para ese entonces Aladino ya era fiscal de la Nación; tuvimos que reclamar y pedir por favor que nos envíen una notificación legible porque es bien pesado de leer, para un abogado, peor porque es muy puntual y detallista”, contó.

En ese contexto, Sifuentes aseguró que en la notificación que recibió hace unos días hay una serie de argumentos que causan sorpresa. Uno de ellos, cuenta, es que el peritaje de los audios no fue concluyente porque “era de baja calidad” y que en la Fiscalía se ensimismaron con la palabra ‘controlar’ en alusión a la frase: “Controlen al hue$#%n de La Encerrona”.

“Dicen: ‘Bueno, no sé qué puede significar eso’. Yo no sé si hay demasiadas opciones de significado cuando se trata de un ministro del Interior hablando con un policía que es un subordinado que hace investigación criminal y que le está diciendo que hable con el “doctor”, que es Harvey Colchado, como declarado por el propio Junior Izquierdo. No hay demasiado que interpretar. Ahí hay claramente un ejercicio de la autoridad del ministro del Interior sobre un subordinado y es un abuso de autoridad porque no tiene nada que ver con la función del ministro, sino que tiene que ver con su rencilla personal. ¿O es que yo le caigo mal como periodista? Esa es la definición misma del abuso de autoridad, explicó.

Al ser consultado si teme algún tipo de represalias por el exministro del Interior tras el archivo de la denuncia, Sifuentes descartó dicha idea. “No, él es un señor que ahorita está tratando de volver a tener el poder, está postulando al Senado”.

Por otro lado, Sifuentes consideró que en el Perú se está normalizando el ataque a periodistas. En esa línea, recordó los 4 asesinatos a comunicadores durante el 2025.” Suerte que conmigo no pasó a mayores; estamos hablando de un país en el que no se mataban a periodistas; la libertad de expresión ha cambiado dramáticamente.