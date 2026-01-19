HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Ataque a Armonía 10, prohíben bailes en miraflores y López Aliaga ve a Bad Bunny | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Fiscalía archiva investigación contra candidato Juan José Santiváñez por audio contra Marco Sifuentes

El exministro del Interior era investigado por el presunto delito de abuso de autoridad. Durante una entrevista para La República, el periodista de La Encerrona cuestionó la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de archivar la investigación contra Juan Santiváñez.

Periodista de La Encerrona denunció por presunto abuso de autoridad al exministro del Interior. Foto: Composición La República
Periodista de La Encerrona denunció por presunto abuso de autoridad al exministro del Interior. Foto: Composición La República

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, mediante una disposición, resolvió no formular una denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad. En esa decisión, la Fiscalía dio por concluidas de manera definitiva las investigaciones seguidas en agravio del periodista de La Encerrona, Marco Sifuentes, y del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo ‘Culebra’.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, la disposición fiscal ordenó remitir copias certificadas y simples del expediente a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Penales de Lima para que actúe conforme a sus competencias.

TE RECOMENDAMOS

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con la resolución compartida en redes sociales por Sifuentes, la investigación quedó archivada definitivamente y no se remitirá ninguna denuncia constitucional al Congreso en contra de Santiváñez.

La investigación surgió a raíz de un audio difundido en el portal La Encerrona en junio del 2024, atribuido al exministro. En dicha grabación, se escucharía supuestamente a Santiváñez decir: “Controlen al hue$#n de La Encerrona”, en alusión a que sus investigaciones habrían generado incomodidad.

Marco Sifuentes se pronuncia tras archivo de investigación

En comunicación con La República, Sifuentes consideró que, con el archivo de la investigación contra Santiváñez, “se está cumpliendo a cabalidad una misión que es proteger al pacto”. Asimismo, recordó que Gálvez fue quien archivó la denuncia contra el presidente José Jerí por una presunta violación sexual a una mujer, y que disolvió los Equipos Especiales de la Fiscalía.

“En comparación, mi caso es mínimo, pero no por eso voy a dejar de reclamar algo que, evidentemente, va en contra de cualquier sentido de la justicia", expresó.

En esa misma línea, el periodista consideró que existió un direccionamiento en el archivo de las indagaciones. Además, rememoró que, anteriormente, se habían quejado de haber recibido una notificación de la Fiscalía que era ilegible sobre el peritaje de los audios.

“Para ese entonces Aladino ya era fiscal de la Nación; tuvimos que reclamar y pedir por favor que nos envíen una notificación legible porque es bien pesado de leer, para un abogado, peor porque es muy puntual y detallista”, contó.

En ese contexto, Sifuentes aseguró que en la notificación que recibió hace unos días hay una serie de argumentos que causan sorpresa. Uno de ellos, cuenta, es que el peritaje de los audios no fue concluyente porque “era de baja calidad” y que en la Fiscalía se ensimismaron con la palabra ‘controlar’ en alusión a la frase: “Controlen al hue$#%n de La Encerrona”.

“Dicen: ‘Bueno, no sé qué puede significar eso’. Yo no sé si hay demasiadas opciones de significado cuando se trata de un ministro del Interior hablando con un policía que es un subordinado que hace investigación criminal y que le está diciendo que hable con el “doctor”, que es Harvey Colchado, como declarado por el propio Junior Izquierdo. No hay demasiado que interpretar. Ahí hay claramente un ejercicio de la autoridad del ministro del Interior sobre un subordinado y es un abuso de autoridad porque no tiene nada que ver con la función del ministro, sino que tiene que ver con su rencilla personal. ¿O es que yo le caigo mal como periodista? Esa es la definición misma del abuso de autoridad, explicó.

Al ser consultado si teme algún tipo de represalias por el exministro del Interior tras el archivo de la denuncia, Sifuentes descartó dicha idea. “No, él es un señor que ahorita está tratando de volver a tener el poder, está postulando al Senado”.

Por otro lado, Sifuentes consideró que en el Perú se está normalizando el ataque a periodistas. En esa línea, recordó los 4 asesinatos a comunicadores durante el 2025.” Suerte que conmigo no pasó a mayores; estamos hablando de un país en el que no se mataban a periodistas; la libertad de expresión ha cambiado dramáticamente.

Notas relacionadas
Marco Sifuentes denuncia censura tras eliminación de video en el que reveló hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP

Marco Sifuentes denuncia censura tras eliminación de video en el que reveló hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP

LEER MÁS
Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

LEER MÁS
Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

LEER MÁS
Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

LEER MÁS
General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

LEER MÁS
Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

LEER MÁS
Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Pablo Guede respalda a Sergio Peña tras ser cuestionado en Alianza Lima por su bajo rendimiento: "Es aliancista de corazón"

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025