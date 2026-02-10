José Jerí dejaba mensajes en Instagram a mujer que lo visitó 24 veces en su despacho: "Decide"

José Jerí muestra nuevos nexos con mujeres que visitaron instancias del Estado | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Ana Diburcio Yuffra, la mujer que visitó en 24 ocasiones el despacho de José Jerí, se conocería con el mandatario desde hace varios años con el presidente. Así lo delata un comentario de Jerí en una de las publicaciones de Instagram de la joven. Se trata de una fotografía del 2021 en la que Jerí, cuando era legislador, se hace presente con un curioso mensaje: “Decide”, acompañado de un emoji con ojos de corazón.

Las visitas de Diburcio Yuffra a la oficina de Jeri fueron reveladas por el programa Ocurre Ahora de ATV. Diburcio, de 29 años, no registra ningún grado universitario en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las visitas datan entre octubre y diciembre del 2022 y algunas se extendieron por varias horas, como la del 13 de octubre pasado, cuando la joven permaneció en este espacio desde las 9:43 a. m. hasta las 10:58 p. m.

Diburcio dio sus descargos a ATV: “Te comento que yo he apoyado al partido en campañas. Ahí conocí al ahora presidente, José Jerí. Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa. También recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas, y menos si no estoy en Perú”, señaló.

Además del comentario, se constató que el presidente dio “like” a diversas fotografías de la joven. Hasta el momento, el mandatario no ha dado detalles sobre su relación con Diburcio Yuffra. Este hecho se suma a las recientes contrataciones de mujeres vinculadas al entorno del jefe del Estado.