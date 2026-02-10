HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El refugio del terror de Milagros Jáuregui | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí dejaba mensajes en Instagram a mujer que lo visitó 24 veces en su despacho: "Decide"

Ana Diburcio Yuffra se conocería con el presidente José Jerí desde hace varios años, según demuestran comentarios en redes sociales.

José Jerí muestra nuevos nexos con mujeres que visitaron instancias del Estado | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
José Jerí muestra nuevos nexos con mujeres que visitaron instancias del Estado | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Ana Diburcio Yuffra, la mujer que visitó en 24 ocasiones el despacho de José Jerí, se conocería con el mandatario desde hace varios años con el presidente. Así lo delata un comentario de Jerí en una de las publicaciones de Instagram de la joven. Se trata de una fotografía del 2021 en la que Jerí, cuando era legislador, se hace presente con un curioso mensaje: “Decide”, acompañado de un emoji con ojos de corazón.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las visitas de Diburcio Yuffra a la oficina de Jeri fueron reveladas por el programa Ocurre Ahora de ATV. Diburcio, de 29 años, no registra ningún grado universitario en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las visitas datan entre octubre y diciembre del 2022 y algunas se extendieron por varias horas, como la del 13 de octubre pasado, cuando la joven permaneció en este espacio desde las 9:43 a. m. hasta las 10:58 p. m.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Publicación del 2021 comentada por José Jerí | Foto: difusión.

Publicación del 2021 comentada por José Jerí | Foto: difusión.

PUEDES VER: Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

lr.pe

Diburcio dio sus descargos a ATV: “Te comento que yo he apoyado al partido en campañas. Ahí conocí al ahora presidente, José Jerí. Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa. También recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas, y menos si no estoy en Perú”, señaló.

Además del comentario, se constató que el presidente dio “like” a diversas fotografías de la joven. Hasta el momento, el mandatario no ha dado detalles sobre su relación con Diburcio Yuffra. Este hecho se suma a las recientes contrataciones de mujeres vinculadas al entorno del jefe del Estado.

Notas relacionadas
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

Osiptel permite a usuarios restringir nuevas líneas móviles para proteger su identidad

Política

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

RMP sobre el “terruqueo” en campaña: “Ya a nadie asustan, solo a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok”

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

José Jerí dejaba mensajes en Instagram a mujer que lo visitó 24 veces en su despacho: "Decide"

RMP sobre el “terruqueo” en campaña: “Ya a nadie asustan, solo a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025