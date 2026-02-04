Elecciones 2026: políticos que se quedaron fuera de la carrera electoral tras fallo del JNE

Estos son los políticos que no continúan en la carrera electoral tras fallos del JNE. Foto: difusión | Foto: ONPE

Estos son los políticos que no continúan en la carrera electoral tras fallos del JNE. Foto: difusión | Foto: ONPE

Las elecciones 2026 avanzan. En los últimos meses, el JNE y los jurados electorales especiales confirmaron la salida definitiva de diversos políticos que buscaban llegar a la presidencia, al Senado o a la Cámara de Diputados.

Las resoluciones se emitieron por distintas razones. En algunos casos, los candidatos arrastraban sentencias judiciales vigentes. En otros, sus postulaciones fueron declaradas improcedentes por incumplir requisitos formales exigidos por la ley electoral.

También hubo exclusiones que no se dieron a título individual. El JNE retiró del proceso a organizaciones políticas completas, lo que dejó automáticamente fuera a todas sus listas y aspirantes en las elecciones generales 2026.

Acción Popular: el partido que quedó fuera de las elecciones debido a fraudes internos

El JNE ratificó que Acción Popular no participará en las elecciones 2026 tras confirmar la existencia de fraude en sus elecciones internas. La decisión fue definitiva y tuvo efectos generales sobre todas las candidaturas del partido.

Con esta resolución, Acción Popular quedó impedida de presentar postulantes al Senado, a la Cámara de Diputados y a la presidencia en las elecciones generales 2026, sin que se evalúe caso por caso a sus aspirantes.

Entre los afectados se encuentra Alfredo Barnechea, figura histórica del partido y quien era precandidato a la presidencia. Al quedar fuera la organización política, su participación electoral quedó descartada.

Los congresistas y exparlamentarios que se vieron afectados fueron: María del Carmen Alva, Silvia Monteza Facho, Wilson Soto, Carlos Alva Rojas, Hilda Portero, Juan Carlos Celis y Elvis Vergara.

También fue excluido Luis Aragón, congresista que buscaba la reelección al Senado con el partido Avanza País. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco, declaró improcedente su postulación debido a incumplimientos vinculados a las normas de democracia interna de la agrupación política liderada por José Williams, congresista y candidato a la presidencia.

Sandra Castro, exfiscal, y Walter Lozano, coronel de la PNP en retiro, quedaron fuera de las elecciones

La fiscal Sandra Castro quedó fuera de las elecciones 2026 luego de que el Jurado Electoral Especial rechazara su candidatura al Senado con el Partido Morado. El organismo electoral declaró improcedente su postulación tras detectar observaciones que no fueron subsanadas conforme a ley.

La decisión cerró su participación en la contienda electoral. El fallo se dio en el marco del control de requisitos exigidos para los comicios y fue informado como definitivo.

En este mismo grupo figura Walter Lozano, coronel PNP en retiro, quien postulaba al Senado. El Jurado Electoral Especial declaró improcedente su candidatura al concluir que la lista presentada por la agrupación política Ahora Nación, no cumplía con las exigencias del reglamento electoral.

Políticos también fueron excluidos por sentencias judiciales

El JNE declaró improcedente la candidatura de Edwin Donayre, quien postulaba al Senado con el partido Progresemos, debido a la sentencia vigente en su contra por el caso Gasolinazo. El organismo electoral concluyó que el impedimento legal era insubsanable.

La resolución dejó sin efecto su participación en las elecciones generales 2026, en aplicación de la norma que prohíbe postular a personas con condenas por delito doloso.

En la misma línea, el JNE ratificó la exclusión de la congresista Ana Zegarra, quien también aspiraba a una curul en el Senado con el partido Somos Perú. El fallo confirmó que la sentencia existente en su contra por el delito de falsa declaración en proceso administrativo le impedía continuar en la carrera electoral.

Ambos casos consolidan el criterio del JNE de aplicar de forma estricta los impedimentos judiciales en las elecciones 2026.

Otros políticos que quedaron fuera de las elecciones 2026

Carlos Jaico y Zully Pinchi, postulantes al Senado por Perú Moderno, quedaron fuera de manera definitiva de la contienda luego de que el JNE confirmara la improcedencia de sus candidaturas y cerrara la vía de apelación.

Las resoluciones señalaron que las postulaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa electoral vigente para las elecciones generales 2026.

En este grupo también figura Julio Campos, dirigente de transportistas y candidato del Partido Cívico Obras a la Cámara de Diputados. Su candidatura fue declarada improcedente tras no superar las observaciones formuladas por el Jurado Electoral Especial.

El organismo electoral tomó en cuenta la existencia de una sentencia condenatoria declarada en su hoja de vida, lo que activó el impedimento previsto por ley y lo dejó fuera de las elecciones 2026.

Estas exclusiones se suman a otros casos de candidaturas descartadas por incumplimientos formales, antecedentes judiciales o decisiones firmes del JNE, que han reducido el número de políticos en carrera rumbo a las elecciones generales 2026.