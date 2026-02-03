Elecciones 2026: seis partidos proponen cambio de nombre del MIMP y su fusión con otros ministerios

Al igual que, en su momento, el Gobierno de Dina Boluarte pretendió aplicar esa polémica medida, ahora, en plena campaña electoral, seis partidos políticos proponen en sus planes de gobierno cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de su fusión con otras carteras ministeriales.

Mediante una revisión de los planes de gobierno de las 36 agrupaciones políticas habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que Avanza País, el APRA, Podemos Perú, Integridad Democrática y Unidad Nacional plantean la fusión y el cambio de nombre del MIMP. A ellos se suma Renovación Popular que, si bien no lo coloca en dicho documento, sí lo anuncia por medio de su candidato presidencial, Rafael López Aliaga.

Por ejemplo, Avanza País, que lleva como candidato presidencial a José Williams, plantea fusionar el MIMP con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); no obstante, no precisa cuál sería la nueva denominación. Lo mismo proponen el APRA, cuya fórmula presidencial es encabezada por Enrique Valderrama.

En el caso de Unidad Nacional, que postula como presidente a Roberto Chiabra, ofrece en su plan de gobierno crear el Ministerio de la Protección Humana tras la fusión del MIMP con el Midis. Es necesaria una racionalización e integración de algunos ministerios del Poder Ejecutivo con funciones de gran vinculación”, explicó.

En tanto, Podemos Perú, de José Luna, promete cambiar el nombre del MIMP por el de Ministerio de la Familia, Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Las políticas sociales necesitan coherencia y mirada integral. Este ministerio concentrará la rectoría de las políticas dirigidas a la familia y a poblaciones vulnerables”, se lee en su plan de gobierno.

Integridad Democrática, cuyo candidato presidencial es Wolfgang, también propone fusionar el MIMP con el Midis para que se denomina simplemente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Se creará un Viceministerio de Igualdad y Autonomía, con rango político y rectoría normativa, garantizando que políticas de mujer, familia, discapacidad, adulto mayor y vulnerabilidad se desarrollen desde una perspectiva de derechos, prevención y autonomía económica, no de asistencialismo segmentado”, precisó.

Este partido señaló que el nuevo ministerio no elimina la agenda de género, ni la invisibiliza, sino que la integra dentro de un marco de ciudadanía social más amplio que concibe igualdad como deber estructural del Estado y no como competencia aislada.

A la lista se suma Renovación Popular, cuyo líder Rafael López Aliaga, ha adelantado que el MIMP será el nuevo Ministerio del Ser Humano. “Todo lo que sea dignidad humana, pongámoslo en un solo ministerio”, dijo; aunque se debe indicar que, desde el Congreso, su bancada presentó al menos dos proyectos de ley con esos mismos fines bajo la autoría de la legisladora María Jáuregui, quien es pastora evangélica.

Un dato que llama la atención es que, durante la revisión, se encontró que Alianza para el Progreso y el Partido Morado no consideran al MIMP en su nueva estructura del Ejecutivo. Los otros 31 partidos políticos, con fórmulas presidenciales, no dan más detalles en sus planes de gobierno.

Genera preocupación

De acuerdo con la exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, esta nueva intención de fusionar el MIMP con el Midis es preocupante porque responde a un contexto político predominantemente conservador y antiderechos que no solo se está dando en el Perú sino también en otros países, como Argentina, Ecuador y Estados Unidos.

“Es un mensaje que estos partidos, muchos con escaños en el actual Congreso, no van a priorizar los derechos de las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, afirmó Miloslávich tras agregar que también es una muestra de machismo y desconocimiento del Estado.

La exministra respondió que no existen sustentos para fusionar el MIMP con el Midis porque sus mandatos son diferentes.

“El objetivo del Midis es disminuir la pobreza con la implementación de programas sociales; mientras que el MIMP tiene bajo su rectoría no solo las políticas vinculadas a la prevención de violencia y la igualdad de género, sino también la rectoría en materia de niñez, personas con discapacidad y adultos mayores. Se quiere retroceder 30 años de avances”, señaló.

La especialista en gestión pública, Karla Gaviño, por su parte, sostuvo que la reducción de ministerios debe basarse, principalmente, en sustentos técnicos sólidos y no en posiciones ideológicas.

“Para la mejor prestación de los servicios del Estado, lo que tiene que primar es el tecnicismo y la búsqueda de eficiencia antes que posiciones ideológicas o personales”, precisó.

Gaviño aseguró que la propuesta de reducción de ministerios se ha convertido en el ‘caballito de batalla’ de los partidos políticos que participan en elecciones. Sin embargo, esta no debe ser una promesa electoral vacía sino que debe sustentarse en un análisis técnico que esté aterrizado a nuestra realidad para evitar que se descuiden servicios básicos.

La exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, lamentó que, en plena campaña electoral, seis partidos políticos generen preocupación en vez de esperanza al pretender adecuar el Estado peruano a sus intereses.

“Desde el Congreso, muchos de estos partidos sobre todo Renovación Popular y Fuerza Popular, ya han boicoteado políticas a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables con proyectos de ley que fueron aprobados. Ahora, buscan hacer lo mismo y más desde el Ejecutivo. No podemos permitir esto, ojalá los electores sepan elegir bien porque el panorama no puede ser desalentador”, manifestó.