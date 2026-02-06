HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🚨 DOMINGO PÉREZ en LÍOS por DIVULGAR investigaciones en su nuevo PODCAST | #las10deldía

Política

Elecciones 2026: candidatos plantean eliminar franja electoral tras cuestionamientos por malos usos

Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y Alex Gonzáles son los candidatos presidenciales que hasta el momento han llamado a la reforma total o eliminación de la franja electoral.

Candidatos llamaron a la eliminación de la franja electoral tras polémicos manejos | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Candidatos llamaron a la eliminación de la franja electoral tras polémicos manejos | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

La reforma integral o eliminación de la franja electoral —mecanismo mediante el cual la ONPE distribuye recursos públicos para la difusión equitativa de publicidad electoral entre las organizaciones políticas durante los periodos previos a los comicios— se ha convertido en una propuesta recurrente entre varios candidatos presidenciales.

Únete a nuestro canal de política y economía

La franja electoral ha sido blanco de críticas tras revelarse presuntos usos indebidos por parte de ciertos partidos políticos, que habrían destinado de manera deliberada un porcentaje considerable de los asignados para publicidad a unos pocos grupos mediáticos en particular.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Álvarez a favor de eliminar la franja

Carlos Álvarez fue uno de los primeros en pronunciarse a favor de la eliminación de la franja electoral. El actor cómico y candidato presidencial consideró que este mecanismo solo ha propiciado prácticas corruptas. Su declaración se dio luego de que se revelara que País para Todos, el partido por el que postula en estos comicios generales, habría entregado más de 700 mil soles únicamente al canal Nativa, hecho que Álvarez aseguró desconocer y que, según afirmó, podría motivar su renuncia al partido y a la contienda electoral.

“¿Por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, el Estado insiste en dar dinero a los partidos para que hagan su campaña? Es plata de todos los peruanos. Cambien esa ley. Ni un sol a los partidos. Que los partidos se autofinancien. Deroguen esa ley y que ese dinero que se utiliza para mantener a los partidos se destine a otra cuestión que beneficie a los peruanos”, indicó en un video el candidato de País para Todos.

PUEDES VER: Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

lr.pe

Rafael López Aliaga también se posiciona en contra de este mecanismo

Otro personaje que se posicionó a favor de la eliminación de la franja electoral fue Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. Durante una conferencia de prensa, el representante del partido celeste señaló que su organización buscaba presentar una iniciativa para poner fin a este mecanismo de financiamiento publicitario.

“La decisión que hemos tomado como partido es proponer, de una buena vez, un proyecto de ley para que se termine la franja electoral (...). Si se quiere hacer un partido político, que no lo vean como una forma de vida. Que ya no se les dé un sueldo como a (Vladimir) Cerrón o a la señora (Keiko) Fujimori”, indicó.

Otros candidatos en contra de la franja

El candidato presidencial del Partido Verde, Alex Gonzáles, también se sumó al coro de voces que critican la asignación de fondos de la franja electoral. El postulante exhortó a que no se destine más dinero a los partidos para que lo distribuyan en publicidad de esta naturaleza.

PUEDES VER: ¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

lr.pe

“Que asuman su responsabilidad estos partidos y sus candidatos a la presidencia porque, si hoy, cuando son candidatos, permiten estas aparentes irregularidades al margen de la ética, imagínense en el caso de que lleguen a ser elegidos y manejen el Estado y los fondos públicos. Como candidato a la presidencia del Partido Verde Demócrata, insto a la Fiscalía de la Nación a actuar de oficio”, señaló.

Jorge Montoya, congresista de la bancada Honor y Democracia y candidato al Senado por el partido Sí Creo, liderado por Carlos Espá, ha presentado recientemente un proyecto de ley en el que plantea retirar el financiamiento estatal directo a los organizaciones políticas, así como suspender los fondos de la franja electoral para las presentes elecciones y disponer su posterior devolución, administrada por la Procuraduría.

Notas relacionadas
¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

LEER MÁS
Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

LEER MÁS
Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

LEER MÁS
¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

LEER MÁS
Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tienes multa electoral? Descubre cómo verificar y pagar a través del JNE con tu DNI

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Edison Flores y Ana Siucho se habrían reconciliado tras anunciar el fin de su matrimonio: 'América Hoy' muestra pruebas

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025