Elecciones 2026: candidatos plantean eliminar franja electoral tras cuestionamientos por malos usos

La reforma integral o eliminación de la franja electoral —mecanismo mediante el cual la ONPE distribuye recursos públicos para la difusión equitativa de publicidad electoral entre las organizaciones políticas durante los periodos previos a los comicios— se ha convertido en una propuesta recurrente entre varios candidatos presidenciales.

La franja electoral ha sido blanco de críticas tras revelarse presuntos usos indebidos por parte de ciertos partidos políticos, que habrían destinado de manera deliberada un porcentaje considerable de los asignados para publicidad a unos pocos grupos mediáticos en particular.

Álvarez a favor de eliminar la franja

Carlos Álvarez fue uno de los primeros en pronunciarse a favor de la eliminación de la franja electoral. El actor cómico y candidato presidencial consideró que este mecanismo solo ha propiciado prácticas corruptas. Su declaración se dio luego de que se revelara que País para Todos, el partido por el que postula en estos comicios generales, habría entregado más de 700 mil soles únicamente al canal Nativa, hecho que Álvarez aseguró desconocer y que, según afirmó, podría motivar su renuncia al partido y a la contienda electoral.

“¿Por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, el Estado insiste en dar dinero a los partidos para que hagan su campaña? Es plata de todos los peruanos. Cambien esa ley. Ni un sol a los partidos. Que los partidos se autofinancien. Deroguen esa ley y que ese dinero que se utiliza para mantener a los partidos se destine a otra cuestión que beneficie a los peruanos”, indicó en un video el candidato de País para Todos.

Rafael López Aliaga también se posiciona en contra de este mecanismo

Otro personaje que se posicionó a favor de la eliminación de la franja electoral fue Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. Durante una conferencia de prensa, el representante del partido celeste señaló que su organización buscaba presentar una iniciativa para poner fin a este mecanismo de financiamiento publicitario.

“La decisión que hemos tomado como partido es proponer, de una buena vez, un proyecto de ley para que se termine la franja electoral (...). Si se quiere hacer un partido político, que no lo vean como una forma de vida. Que ya no se les dé un sueldo como a (Vladimir) Cerrón o a la señora (Keiko) Fujimori”, indicó.

Otros candidatos en contra de la franja

El candidato presidencial del Partido Verde, Alex Gonzáles, también se sumó al coro de voces que critican la asignación de fondos de la franja electoral. El postulante exhortó a que no se destine más dinero a los partidos para que lo distribuyan en publicidad de esta naturaleza.

“Que asuman su responsabilidad estos partidos y sus candidatos a la presidencia porque, si hoy, cuando son candidatos, permiten estas aparentes irregularidades al margen de la ética, imagínense en el caso de que lleguen a ser elegidos y manejen el Estado y los fondos públicos. Como candidato a la presidencia del Partido Verde Demócrata, insto a la Fiscalía de la Nación a actuar de oficio”, señaló.

Jorge Montoya, congresista de la bancada Honor y Democracia y candidato al Senado por el partido Sí Creo, liderado por Carlos Espá, ha presentado recientemente un proyecto de ley en el que plantea retirar el financiamiento estatal directo a los organizaciones políticas, así como suspender los fondos de la franja electoral para las presentes elecciones y disponer su posterior devolución, administrada por la Procuraduría.