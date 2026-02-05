HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Clara Elvira Ospina: periodista de investigación es amenazada de muerte en redes sociales

La amenaza se dio a través de la plataforma X (antes Twitter). Ospina ya había sido víctima de hostigamiento y ataques en anteriores ocasiones.

Clara Elvira Ospina denunció el hecho en sus redes sociales | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Clara Elvira Ospina denunció el hecho en sus redes sociales | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La periodista de investigación y fundadora del portal Epicentro TV, Clara Elvira Ospina, fue amenazada de muerte en redes sociales. El pasado 4 de febrero, Ospina denunció en X (antes Twitter) que un usuario identificado como “Luis Hidalgo W” respondió a sus publicaciones con mensajes intimidatorios. “Con tus días contados, hdp”, fueron las palabras utilizadas por el sujeto para atacar a la periodista.

Únete a nuestro canal de política y economía

La publicación original de la periodista correspondía a una caricatura del ilustrador Diego Avendaño, conocido en redes como “Avendiego”, en la que se ironizaba sobre recientes declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. A raíz de ello, Luis Hidalgo arremetió contra la periodista en la misma plataforma.

TE RECOMENDAMOS

LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Amenaza contra Clara Elvira Ospina.

Amenaza contra Clara Elvira Ospina.

PUEDES VER: Sunat confirmó que empresa de Rafael López Aliaga debe S/13 millones

lr.pe

No es la primera vez que un usuario en redes sociales acosa a la periodista con mensajes de odio. En febrero de 2025, Ospina denunció que venía siendo víctima de una campaña sistemática de hostigamiento, en la que se le atacaba con agravios de corte xenófobo y misógino. En ese entonces, señaló que los ataques provendrían de servidores estatales y de personas que perciben recursos públicos, quienes, lejos de asumir un compromiso ético con la ciudadanía, promovían discursos de odio no solo en su contra, sino también contra otros reporteros.

Si bien diversos usuarios expresaron su solidaridad con la periodista tras la amenaza de muerte recibida, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho.

Otros periodistas también han sido amenazados

Además del caso de Ospina, otros periodistas también han sufrido acoso y amenazas. Grecia Infante, periodista de La República que expuso deficiencias en el tren Lima–Chosica, recibió advertencias en su contra y contra su familia tras la publicación de su reportaje, un claro ejemplo de cómo la indignación pública y las amenazas personales pueden mermar la labor informativa.

Luego de que se conociera la muerte de seis soldados que fallecieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave, el periodista de esta casa editorial, Liubomir Fernández, informó —con base en testimonios de personas que estuvieron presentes durante los hechos, tanto vecinos del lugar como efectivos del Ejército— que varios de los uniformados no sabían nadar y que los manifestantes no ejercieron violencia contra ellos. Por el contrario, en determinadas situaciones incluso intentaron auxiliarlos. A raíz de este trabajo periodístico, Fernández también sufrió acoso y amenazas por parte de usuarios en redes sociales.

PUEDES VER: José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

lr.pe

La periodista Rosa María Palacios, conductora de Sin Guion, también ha sido blanco reiterado de hostigamiento en los últimos años por parte de colectivos de ultraderecha, entre ellos ‘La Resistencia’ y ‘Los Combatientes’. Estos actos incluyeron amenazas e insultos frente a su vivienda, registrados en 2021, así como protestas intimidatorias en 2023, durante las cuales se lanzaron objetos y se amedrentó también a otros comunicadores, lo que evidencia un patrón sostenido de acoso contra la prensa.

La situación es crítica: la Asociación Nacional de Periodismo (ANP) recordó que 2025 fue el año más letal para los periodistas, con cuatro profesionales asesinados. Además, el informe anual registró un total de 458 ataques contra hombres y mujeres de prensa.

Notas relacionadas
Periodistas Fátima Chávez y Martín Riepl estrenan programa juntos tras abandonar La Roro Network: "Nos están jalando por el valor que entregamos"

Periodistas Fátima Chávez y Martín Riepl estrenan programa juntos tras abandonar La Roro Network: "Nos están jalando por el valor que entregamos"

LEER MÁS
Desaparece productora y periodista Thais Sotelo: fue vista por última vez en Ica

Desaparece productora y periodista Thais Sotelo: fue vista por última vez en Ica

LEER MÁS
José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

LEER MÁS
Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

LEER MÁS
Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025