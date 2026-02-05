Clara Elvira Ospina: periodista de investigación es amenazada de muerte en redes sociales

La periodista de investigación y fundadora del portal Epicentro TV, Clara Elvira Ospina, fue amenazada de muerte en redes sociales. El pasado 4 de febrero, Ospina denunció en X (antes Twitter) que un usuario identificado como “Luis Hidalgo W” respondió a sus publicaciones con mensajes intimidatorios. “Con tus días contados, hdp”, fueron las palabras utilizadas por el sujeto para atacar a la periodista.

La publicación original de la periodista correspondía a una caricatura del ilustrador Diego Avendaño, conocido en redes como “Avendiego”, en la que se ironizaba sobre recientes declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. A raíz de ello, Luis Hidalgo arremetió contra la periodista en la misma plataforma.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Amenaza contra Clara Elvira Ospina.

No es la primera vez que un usuario en redes sociales acosa a la periodista con mensajes de odio. En febrero de 2025, Ospina denunció que venía siendo víctima de una campaña sistemática de hostigamiento, en la que se le atacaba con agravios de corte xenófobo y misógino. En ese entonces, señaló que los ataques provendrían de servidores estatales y de personas que perciben recursos públicos, quienes, lejos de asumir un compromiso ético con la ciudadanía, promovían discursos de odio no solo en su contra, sino también contra otros reporteros.

Si bien diversos usuarios expresaron su solidaridad con la periodista tras la amenaza de muerte recibida, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho.

Otros periodistas también han sido amenazados

Además del caso de Ospina, otros periodistas también han sufrido acoso y amenazas. Grecia Infante, periodista de La República que expuso deficiencias en el tren Lima–Chosica, recibió advertencias en su contra y contra su familia tras la publicación de su reportaje, un claro ejemplo de cómo la indignación pública y las amenazas personales pueden mermar la labor informativa.

Luego de que se conociera la muerte de seis soldados que fallecieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave, el periodista de esta casa editorial, Liubomir Fernández, informó —con base en testimonios de personas que estuvieron presentes durante los hechos, tanto vecinos del lugar como efectivos del Ejército— que varios de los uniformados no sabían nadar y que los manifestantes no ejercieron violencia contra ellos. Por el contrario, en determinadas situaciones incluso intentaron auxiliarlos. A raíz de este trabajo periodístico, Fernández también sufrió acoso y amenazas por parte de usuarios en redes sociales.

La periodista Rosa María Palacios, conductora de Sin Guion, también ha sido blanco reiterado de hostigamiento en los últimos años por parte de colectivos de ultraderecha, entre ellos ‘La Resistencia’ y ‘Los Combatientes’. Estos actos incluyeron amenazas e insultos frente a su vivienda, registrados en 2021, así como protestas intimidatorias en 2023, durante las cuales se lanzaron objetos y se amedrentó también a otros comunicadores, lo que evidencia un patrón sostenido de acoso contra la prensa.

La situación es crítica: la Asociación Nacional de Periodismo (ANP) recordó que 2025 fue el año más letal para los periodistas, con cuatro profesionales asesinados. Además, el informe anual registró un total de 458 ataques contra hombres y mujeres de prensa.