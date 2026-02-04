Una encuesta manipulada de CIMA coloca a Zulema Barrenechea en primer lugar en Áncash

Circula en Facebook, con decenas de interacciones, una imagen atribuida a la encuestadora CIMA que muestra supuestos resultados de intención de voto para diputados por Áncash. La publicación asegura que Zulema Barrenechea, del partido Alianza para el Progreso, encabeza las preferencias con 7.4%.

“El estudio muestra un escenario fragmentado y competitivo, con Zulema Barrenechea liderando con 7.4%, seguida por Maka Gamarra (5.5%), Beto Ugarte (5.2%), Yuliana Meza (4.1%) y Eunice Dextre (3.8%)”, se lee en el post.

Captura de pantalla tomada el 01 de febrero de 2026 de una publicación en Facebook

Sin embargo, la información difundida no coincide con el sondeo original publicado por CIMA el 25 de enero de 2026. En dicho sondeo, el primer lugar corresponde a Yuliana Meza, candidata de Renovación Popular, con 7.4%. Le siguen Maka Gamarra con 5.5%, Beto Ugarte con 5.2%, Zulema Barrenechea con 4.1% y Eunice Dextre con 3.8%.

Al comparar ambas imágenes, se observa que la gráfica falsa no modifica los porcentajes, pero sí altera el orden de los candidatos, asignando el mayor porcentaje a Zulema Barrenechea cuando, en el sondeo original, éste corresponde a Yuliana Meza. Esta modificación cambia artificialmente el liderazgo de las preferencias, generando una interpretación errónea de los resultados.

Comparativo hecho el 1 de febrero de 2026 entre una encuesta publicada en la cuenta oficial de la Encuestadora CIMA (izq.) y la encuesta manipulada (der.) difundida en Facebook.

Asimismo, la imagen manipulada (a la derecha) conserva el logotipo, los colores y el formato visual de CIMA, lo que puede inducir a error a los usuarios al hacerles creer que se trata de una pieza oficial. No obstante, la ubicación de los rostros, los números de lista, los nombres de los candidatos, los logos partidarios y el orden de los resultados no coinciden con la publicación original del sondeo. Además, se identifican elementos gráficos ajenos, como una delgada línea negra en la parte inferior, ausente en la pieza auténtica.

Encuestadora CIMA

PerúCheck se comunicó con Carlos Espinoza, director del Círculo de Estudio Cima (Centro de Investigación de Mercado y Afines), quien confirmó que los resultados fueron alterados de manera indebida.

“El cuarto lugar es Zulema Barrenechea de la A [Alianza para el Progreso]. Entonces han alterado la información. No me parece correcto”, señaló.

Cabe precisar que CIMA figura actualmente como “cancelada” en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Captura de pantalla tomada el 1 de febrero de 2026 de la plataforma web del Registro Electoral de Encuestadoras.

No obstante, el material difundido corresponde a un sondeo de opinión, categoría que según el artículo 27 del Reglamento sobre Encuestas Electorales, no cuenta con sustento científico y sólo exige que se consigne expresamente su carácter referencial, como lo hizo CIMA en su ficha técnica.

Captura de pantalla tomada el 28 de enero de 2026 de la Ficha Técnica del sondeo de CIMA del pasado domingo 25 de enero.

Conclusión

La supuesta encuesta de CIMA que coloca a la candidata de Alianza para el Progreso Zulema Barrenechea como líder para la Cámara de Diputados por Áncash ha sido manipulada por terceros, como confirmó a este medio la encuestadora. En el sondeo original, figura en primer lugar por Áncash la candidata Yuliana Meza. Por tanto, PerúCheck califica la encuesta como falsa.