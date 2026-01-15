HOYSuscripcion LR Focus

Ollanta Humala: defensa del expresidente solicita su libertad tras archivo de caso Cócteles

La defensa de Ollanta Humala sostiene que el criterio aplicado para cerrar el caso Cócteles contra Keiko Fujimori debe extenderse a su situación, al considerar que la tipificación usada para imponer la condena vulnera el principio de legalidad y permite revisar su pedido de libertad.

La defensa de Ollanta Humala solicita su libertad tras el archivo del caso Cócteles. Foto: EFE
La defensa de Ollanta Humala solicita su libertad tras el archivo del caso Cócteles. Foto: EFE

La defensa de Ollanta Humala solicitó su libertad luego de que el Poder Judicial dispusiera el archivo definitivo del caso Cócteles, investigación por presunto lavado de activos que involucró a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El pedido busca que el criterio jurídico aplicado en ese proceso también sea considerado en la situación del expresidente, quien cumple una condena de 15 años de prisión.

Edinson Huamán, abogado del exmandatario, sostiene que el fallo que cerró el caso contra Fujimori se basó en el principio de legalidad y en la inexistencia, en ese momento, de una tipificación penal clara sobre el financiamiento ilegal de campañas. En ese sentido, afirma que la imputación por lavado de activos en procesos de aportes políticos constituye un exceso por parte del Ministerio Público.

Huamán declaró a RPP que la Fiscalía incurrió en un “abuso” al construir acusaciones penales sobre conductas que no estaban claramente sancionadas por la ley. Este razonamiento debilita la base jurídica de su condena y abre la posibilidad de revisar su situación carcelaria.

El exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por los aportes que habría recibido su campaña presidencial de 2006 y 2011. Su defensa considera que los fundamentos usados para sentenciarlo son sustancialmente similares a los que fueron descartados en el caso Cócteles, lo que, a su juicio, debe traducirse en una evaluación inmediata de su pedido de libertad.

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

