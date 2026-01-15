Ollanta Humala: defensa del expresidente solicita su libertad tras archivo de caso Cócteles

La defensa de Ollanta Humala solicitó su libertad luego de que el Poder Judicial dispusiera el archivo definitivo del caso Cócteles, investigación por presunto lavado de activos que involucró a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El pedido busca que el criterio jurídico aplicado en ese proceso también sea considerado en la situación del expresidente, quien cumple una condena de 15 años de prisión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Edinson Huamán, abogado del exmandatario, sostiene que el fallo que cerró el caso contra Fujimori se basó en el principio de legalidad y en la inexistencia, en ese momento, de una tipificación penal clara sobre el financiamiento ilegal de campañas. En ese sentido, afirma que la imputación por lavado de activos en procesos de aportes políticos constituye un exceso por parte del Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Huamán declaró a RPP que la Fiscalía incurrió en un “abuso” al construir acusaciones penales sobre conductas que no estaban claramente sancionadas por la ley. Este razonamiento debilita la base jurídica de su condena y abre la posibilidad de revisar su situación carcelaria.

El exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por los aportes que habría recibido su campaña presidencial de 2006 y 2011. Su defensa considera que los fundamentos usados para sentenciarlo son sustancialmente similares a los que fueron descartados en el caso Cócteles, lo que, a su juicio, debe traducirse en una evaluación inmediata de su pedido de libertad.