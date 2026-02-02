HOYSuscripcion LR Focus

Candidato a diputado de FP y asesor de Barbarán justifica leyes procrimen: “El Perú no era un paraíso antes de 2024”

Marco Pacheco fue cuestionado por Rosa María Palacios e intentó defender a su partido ante acusaciones de votar por leyes que benefician a la delincuencia. También, argumentó que el fujimorismo "ha luchado contra el terror".

Pacheco fue parte de 'Sin guion electoral'. Foto: composición LR
El candidato a diputado por el partido Fuerza Popular Marco Pacheco fue parte de la sección ‘Sin guion electoral’, conducido por Rosa María Palacios, quien le cuestionó que pretendan devolver el orden al país siendo esta bancada una de las que votaron por “leyes que benefician a la delincuencia”. “Eso está bien difícil… FP votó a favor. “¿Cómo vamos a hacer para Perú con orden? Yo leo el programa y está muy bonito, pero no tiene nada que ver con la realidad”, increpó la periodista.

“Antes del 2024, había muertos y también delincuencia… El Perú no era un paraíso antes de ese año. Y si hay un partido que ha luchado contra el terror ha sido el fujimorismo, así que yo no comparto su posición. El orden se pone desde el Poder Ejecutivo, es por eso que debemos ganar la Presidencia”, intentó justificar Pacheco, pero la conductora le recordó que las muertes y la delincuencia aumentaron gracias a estas leyes procrimen promovidas por Fuerza Popular.

LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, Palacios aprovechó para hacerle ciertas preguntas al también asesor de la congresista Rosangela Barbarán sobre hechos en los que estuvo involucrado dentro de esta agrupación, tales como haber acompañado a Keiko Fujimori en varios de sus viajes, pagados con fondos de financiamiento público directo al partido, lo que ya vendría siendo investigado por la ONPE. 

“No tengo ninguna investigación de ningún tipo, tal vez solo periodística. Sí he viajado con Keiko Fujimori y he tenido la oportunidad de acompañarla no solamente en uno, sino en tres viajes al extranjero como parte de su función como presidenta del partido”, respondió Pacheco y aceptó, finalmente, que sí tiene investigaciones, pero solo por parte de la ONPE y que FP ya ha apelado. 

Finalmente, Rosa María Palacios le pidió explicaciones sobre cómo es que se manejan los grupos de ataque del fujimorismo de los que, además, ella ha sido víctima, siendo él director de Comunicaciones de Fuerza Popular. “Esos grupos de violencia no son nuestros”, negó el candidato, respuesta que no convenció a la periodista. 

