¿Lapiceros cuya tinta se borra después de votar?

A pocos meses de los comicios generales, un video ampliamente difundido en redes sociales durante las Elecciones Municipales y Regionales de 2022 vuelve a circular a pesar de su falsedad.

Video viralizado en Facebook en el 2026. | Foto: Redes sociales

En el contenido difundido, un ciudadano cajamarquino indica que a una vecina suya, miembro de mesa durante las elecciones de 2022, le entregaron un lapicero de marca cuya tinta se podía borrar:

“Señores miren: a dos días de las elecciones, estoy en un caserío de Cajamarca. Este lapicero le llegó a una vecina que es miembro de mesa. Miren la sorpresa: vas a firmar y mira lo que pasa, van a borrar tu firma, van a borrar tu votación”, advierte el ciudadano, y pide que los electores lleven sus propios lapiceros.

Este video no es nuevo. Fue desmentido por la misma ONPE en octubre de 2022. El organismo señaló que para las elecciones municipales y regionales adquirió lapiceros de la marca Faber Castell modelo Trillux 032-M7, un producto estándar cuya tinta no puede borrarse.

Lapicero Faber Castell modelo Trillux 032-M7 | Foto: Faber Castell

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió esta información, que por lo menos desde el 2018 viene difundiéndose en América Latina:

“El Comité Técnico de Fact Checking del JNE precisa que el video que circula en redes sociales con información falsa es difundido aproximadamente desde el año 2018 en diversos procesos de votación en América Latina”, precisó el ente electoral en un aviso en Facebook.

En conversación con PerúCheck, Susana Vital, especialista de la ONPE, señaló que este proceso de compras es transparente y se puede verificar el tipo de lapiceros que se adquiere a través Perú Compras. “[Son de] tinta azul permanente, no tóxica y de uso convencional diseñada para asegurar el trazo continuo y duradero. Por eso se descarta que sea una tinta borrable o que pueda alterarse por efecto del calor, que es un poco lo que se dice en este video que transmite desinformación”, indicó Vital.

La especialista indicó que los ciudadanos pueden llevar el bolígrafo que deseen para emitir su voto, siempre y cuando sea de tinta azul.

Conclusión

Los videos que vuelven a circular en redes sociales y que indican que la ONPE entrega bolígrafos cuya tinta puede borrarse luego de emitido el voto no son veraces. La ONPE y el JNE han desmentido tal afirmación indicando que el proceso de compra de los bolígrafos es de acceso público y que cualquiera puede ver las características del producto: tinta azul permanente, no tóxica y diseñada para un trazo continuo. Por tanto, PerúCheck califica tal afirmación como falsa.

Nota elaborada por PerúCheck.